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17.07.2019, 06:21

Зеленский внес изменения в положение о военной службе

Зеленский внес изменения в положение о военной службе - Фото
Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Президент подписал указ 16 июля

Президент Владимир Зеленский подписал указ о внесении изменений в положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно указу, подписанному 16 июля, в разделе, где установлены сроки выслуги при возможном "введении военного положения" для младшего и старшего офицерского состава, которые проходят военную службу, данная формулировка заменена на "объявление состояния войны", и сроки выслуги устанавливаются "до дня и времени прекращения состояния войны".

Положение дополнено пунктом 263, в котором говорится, что в случае введения военного положения для формирования военных администраций в населенные пункты отправляются военнослужащие с целью выполнения задач в интересах обороны государства и его безопасности с сохранением на военной службе без исключения из списков личного состава.

Замещение должностей военнослужащими осуществляется в соответствии с перечнем должностей в военных администрациях, подлежащих замещению военнослужащими воинских формирований, лицами рядового и командного состава правоохранительных органов, и перечнем должностей, которые могут быть замещены такими военнослужащими и правоохранителями в районной, областной военной администрации, утвержденными президентом Украины по представлению главнокомандующего  ВСУ.

По согласованию с Генштабом ВСУ командированные военнослужащие освобождаются от должностей в военных администрациях и направляются в распоряжение Генштаба Вооруженных Сил Украины в случае:

  • прекращения или отмены военного положения;
  • завершения выполнения задач в интересах обороны государства и его безопасности;
  • невыполнение военнослужащим обязанностей по занимаемой должности.

С полным текстом указа можно ознакомиться здесь. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

25 ноября 2018 года российские оккупанты протаранили буксир и обстреляли малые бронекатера ВМС Украины южнее Керченского пролива. Украинские корабли захватили и отбуксировали в Керчь, а экипажи взяли в плен и увезли в Москву. В 10 областях Украины на месяц было введено военное положение

 

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Теги: Владимир Зеленский, указ, военное положение
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