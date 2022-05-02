Глава ГУР Минобороны: Есть два варианта окончания войны России против Украины

По мнению начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова, есть два варианта окончания войны России против Украины: разделение России на три и более частей и относительное сохранение территориальной целостности РФ при смене руководства страны. Об этом он сказал в интервью НВ.

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По словам Буданова, риск применения тактического ядерного оружия "был и есть всегда". Но это "просто ускорит конец России, война закончится".

Он считает, что есть два варианта окончания войны.

"Первый – разделение России на три и более частей. И второй – относительное сохранение территориальной целостности РФ при смене руководства страны. В последнем случае новый руководитель скажет, что РФ ни при чем во всех этих процессах, это был больной диктатор, а страна здесь ни при чем. В этом случае Россия отдаст все оккупированные ею территории — от островов Японии до Кенигсберга [нынешний Калининград], принадлежащего Германии", – сказал Буданов.

Большинство из военно-политического руководства России, по его словам, это знают.

"И именно поэтому очень много попыток диалога с западным миром, несмотря на ту официальную риторику, которую они все используют. А вот неофициальная совсем другая: они боятся потерять свое состояние. И они понимают, чем это очень быстро для них закончится", – отметил глава ГУР.

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Вадим Ребрина

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