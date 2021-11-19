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Глава ГУР МО не ответил на вопрос, был ли приказ об отсрочке задержания вагнеровцев

Цей матеріал також доступний українською
19.11.2021, 00:10
Глава ГУР МО не ответил на вопрос, был ли приказ об отсрочке задержания вагнеровцев - Фото
Кирилл Буданов (скриншот с видео)

Нынешний глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов не ответил на вопрос, существует ли чей-либо письменный приказ об отсрочке задержания наемников ЧВК Вагнера в рамках украинской спецоперации. Такой вопрос ему задала ведущая программы "Право на власть" на телеканале 1+1.

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Ранее сегодня журналистка Янина Соколова опубликовала внутренние документы, якобы имеющие отношение к спецоперации против вагнеровцев, в которых говорится, что решение об отсрочке задержания боевиков приняло "высшее военно политическое руководство страны". Кто именно принял такое решение, в опубликованных документах не уточнялось.

Ведущая спросила, существует ли соответствующий письменный приказ кого-то из "высшего военно-политического руководства".

Буданов сказал: "Я могу вам абсолютно четко ответить на этот вопрос. Все документы, причем я скажу так очень интересно, все желающие, вообще все, имели возможность передать временной следственной комиссии, которая этим занималась. У ТСК была открытая часть и закрытая. На закрытую часть все, в том числе бывший руководитель ГУР Бурба, давали свои материалы, свои свидетельства и все, что они хотели. Какие материалы сейчас освещают в прессе, для меня неизвестно. Наверно этот вопрос следует поставить следственным органам".

  • 17 ноября Bellingcat и The Insider опубликовали расследование об украинской операции против ЧВК Вагнера. Согласно материалу, украинским разведчикам под видом охранной компании при "Роснефти" удалось вывезти из России десятки ключевых боевиков ЧВК Вагнера, причастных к военным преступлениям в Украине. Спецоперация должна была завершиться принудительной посадкой самолета с боевиками в Украине. Но в последний момент по "предложению" главы ОП Андрея Ермака операцию "перенесли".
  • В ОП, реагируя на расследование Bellingcat, сказали, что Ермак не имеет полномочий отдавать приказы органам разведки, но мог "открыто настаивать в соответствующих форматах на аккуратном отношении" к договоренностям о прекращении огня на Донбассе.
  • Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что, по закону о разведке, приказы главам органов разведки могут отдавать якобы только президент и министр обороны. "Все остальные — это люди, которых я могу послушать и сделать по-своему", – сказал он.
  • Сегодня журналистка Янина Соколова опубликовала документы, которые, по ее словам, имеют отношение к проведению спецоперации по задержанию наемников ЧВК Вагнера. В документах говорится, что перенос даты задержания состоялся по "решению высшего военно-политического руководства Украины".
Вадим Ребрина
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чвк вагнера разведка Кирилл Буданов
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