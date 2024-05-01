Глава Херсонской ОВА: Слышим взрывы каждые две минуты, прилетает по 700 снарядов в день
В Херсонской области взрывы раздаются каждые две минуты, заявил в интервью LIGA.net глава местной военной администрации Александр Прокудин. По его словам, количество вражеских обстрелов с февраля возросло до 700 штук в день.
"Количество ударов выросло более чем в четыре раза. За последние 10 дней враг в среднем выпускает около 700 снарядов ежедневно. В январе-феврале было по 150", – сказал Прокудин.
Ранее в интервью LIGA.net глава Запорожской ОВА Иван Федоров рассказывал, что количество обстрелов области по сравнению с февралем этого года увеличилось минимум вдвое – с 200 в день до 400-500.
Оккупанты бьют из ствольной, реактивной артиллерии, танков, авиации, беспилотников, добавил глава Херсонской ОВА.
По словам Прокудина, взрывы в Херсонской области гремят каждые две минуты.
"Это просто терроризм. У нас повреждено 28 000 гражданских объектов: домов, школ, детсадов, больниц", – рассказал чиновник.
- 12 апреля 2024 года Прокудин заявил, что правобережную часть Херсонской области, которую Вооруженные Силы Украины деоккупировали осенью 2022 года, хотят разминировать до конца 2025 года.
- 28 апреля главком ВСУ Сырский сообщил, что Силы обороны установили контроль над островом Нестрыга в дельте Днепра.
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