Глава Херсонской ОВА: Слышим взрывы каждые две минуты, прилетает по 700 снарядов в день

Александр Прокудин заявил LIGA.net, что количество обстрелов Херсонской области с февраля увеличилось более чем в четыре раза

Радуга над разрушенными домами в Херсонской области (Фото: ЕРА/OLEG PETRASYUK)

В Херсонской области взрывы раздаются каждые две минуты, заявил в интервью LIGA.net глава местной военной администрации Александр Прокудин. По его словам, количество вражеских обстрелов с февраля возросло до 700 штук в день.

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"Количество ударов выросло более чем в четыре раза. За последние 10 дней враг в среднем выпускает около 700 снарядов ежедневно. В январе-феврале было по 150", – сказал Прокудин.

Ранее в интервью LIGA.net глава Запорожской ОВА Иван Федоров рассказывал, что количество обстрелов области по сравнению с февралем этого года увеличилось минимум вдвое – с 200 в день до 400-500.

Оккупанты бьют из ствольной, реактивной артиллерии, танков, авиации, беспилотников, добавил глава Херсонской ОВА.

По словам Прокудина, взрывы в Херсонской области гремят каждые две минуты.

"Это просто терроризм. У нас повреждено 28 000 гражданских объектов: домов, школ, детсадов, больниц", – рассказал чиновник.

12 апреля 2024 года Прокудин заявил, что правобережную часть Херсонской области, которую Вооруженные Силы Украины деоккупировали осенью 2022 года, хотят разминировать до конца 2025 года.

28 апреля главком ВСУ Сырский сообщил, что Силы обороны установили контроль над островом Нестрыга в дельте Днепра.

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