ОВА: Деоккупированную часть Херсонщины планируют разминировать до конца 2025-го

Глава Херсонской ОГА отметил, что один из проблемных вопросов – это обеспечение фермеров зернохранилищами

Разминирование (Фото: ГСЧС)

Правобережную часть Херсонской области, которую Вооруженные силы Украины деоккупировали осенью 2022 года, хотят разминировать до конца 2025 года. Об этом заявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин на заседании Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины, цитирует издание Укрінформ.

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По словам Прокудина, сейчас в регионе работает 1100 саперов, которым уже удалось разминировать 245 000 гектаров территории, а решение об усилении гуманитарного разминирования принималось именно на Конгрессе.

"В августе (прошлого года – ред.) нам говорили, что мы будем разминировать 10 лет. Так сейчас благодаря ГСЧС, полицейским, Вооруженным силам мы до конца следующего 2025 года должны разминировать правый берег", – рассказал глава ОВА.

Он также напомнил, что один из проблемных вопросов, который поднимали на предыдущих заседаниях Конгресса местных и региональных властей – это обеспечение фермеров зернохранилищами, поскольку все зернохранилища и ангары в области подверглись разрушениям в результате российских атак.

Прокудин акцентировал, что местным аграриям уже передали 100 больших ангаров, их уже устанавливают.

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