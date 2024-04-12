Деокуповану частину Херсонщини планують розмінувати до кінця 2025 року – ОВА

Очільник Херсонської ОВА зазначив, що одне з проблемних питань – це забезпечення фермерів зерносховищами

Розмінування (Фото: ДСНС)

Правобережну частину Херсонської області, яку Збройні Сили України деокупували восени 2022 року, хочуть розмінувати до кінця 2025 року. Про це заявив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України, цитує видання Укрінформ.

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За словами Прокудіна, зараз у регіоні працює 1100 саперів, яким уже вдалося розмінувати 245 000 гектарів території, а рішення про посилення гуманітарного розмінування приймалося саме на Конгресі.

"У серпні (минулого року. — Ред.) нам казали, що ми будемо розміновувати 10 років. А зараз завдяки ДСНС, поліцейським, Збройним Силам ми до кінця наступного 2025 року повинні розмінувати правий берег", — розповів очільник ОВА.

Він також нагадав, що одне з проблемних питань, яке порушували на попередніх засіданнях Конгресу місцевих та регіональних влад, – це забезпечення фермерів зерносховищами, оскільки усі зерносховища та ангари в області зазнали руйнувань внаслідок російських атак.

Прокудін акцентував, що місцевим аграріям уже передали 100 великих ангарів, їх уже встановлюють.

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