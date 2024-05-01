Голова Херсонської ОВА: Чуємо вибухи кожні дві хвилини, прилітає по 700 снарядів в день

Олександр Прокудін заявив LIGA.net, що кількість обстрілів Херсонської області з лютого збільшилась у понад чотири рази

Веселка над зруйнованими будинками у Херсонській області (Фото: ЕРА/OLEG PETRASYUK)

У Херсонській області вибухи лунають кожні дві хвилини, заявив в інтерв'ю LIGA.net очільник місцевої військової адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, кількість ворожих обстрілів з лютого зросла до 700 штук на день.

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"Кількість ударів зросла більш ніж учетверо. За останні 10 днів ворог у середньому випускає близько 700 снарядів щодня. У січні-лютому було по 150", – сказав Прокудін.

Раніше в інтерв'ю LIGA.net голова Запорізької ОВА Іван Федоров розповідав, що кількість обстрілів області порівняно з лютим цього року збільшилася мінімум удвічі – з 200 на день до 400-500.

Окупанти б'ють зі ствольної, реактивної артилерії, танків, авіації, безпілотників, додав очільник Херсонської ОВА.

За словами Прокудіна, вибухи у Херсонській області гримлять кожні дві хвилини.

"Це просто тероризм. У нас пошкоджено 28 000 цивільних об'єктів: будинків, шкіл, дитсадків, лікарень", – розповів посадовець.

12 квітня 2024 року Прокудін заявив, що правобережну частину Херсонської області, яку Збройні Сили України деокупували восени 2022 року, хочуть розмінувати до кінця 2025 року.

28 квітня головком ЗСУ Сирський повідомив, що Сили оборони встановили контроль над островом Нестрига в дельті Дніпра.

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