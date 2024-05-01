Голова Херсонської ОВА: Чуємо вибухи кожні дві хвилини, прилітає по 700 снарядів в день
У Херсонській області вибухи лунають кожні дві хвилини, заявив в інтерв'ю LIGA.net очільник місцевої військової адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, кількість ворожих обстрілів з лютого зросла до 700 штук на день.
"Кількість ударів зросла більш ніж учетверо. За останні 10 днів ворог у середньому випускає близько 700 снарядів щодня. У січні-лютому було по 150", – сказав Прокудін.
Раніше в інтерв'ю LIGA.net голова Запорізької ОВА Іван Федоров розповідав, що кількість обстрілів області порівняно з лютим цього року збільшилася мінімум удвічі – з 200 на день до 400-500.
Окупанти б'ють зі ствольної, реактивної артилерії, танків, авіації, безпілотників, додав очільник Херсонської ОВА.
За словами Прокудіна, вибухи у Херсонській області гримлять кожні дві хвилини.
"Це просто тероризм. У нас пошкоджено 28 000 цивільних об'єктів: будинків, шкіл, дитсадків, лікарень", – розповів посадовець.
- 12 квітня 2024 року Прокудін заявив, що правобережну частину Херсонської області, яку Збройні Сили України деокупували восени 2022 року, хочуть розмінувати до кінця 2025 року.
- 28 квітня головком ЗСУ Сирський повідомив, що Сили оборони встановили контроль над островом Нестрига в дельті Дніпра.
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