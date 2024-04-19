Глава кибербезопасности СБУ Витюк снимал расстрелы Беркутом на Майдане — Слідство.Інфо

В 2014 году во время расстрела митингующих Беркут расстрелял 48 протестующих и ранил еще 80

Илья Витюк (Фото: СБУ)

Начальник Департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины Илья Витюк снимал на видео, как спецназовцы Беркута во время революции достоинства в феврале 2014 года расстреливали митингующих на улице Институтской. Об этом сообщил проект Слідство.Інфо.

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Журналисты отметили, что на одном видео со стороны Беркута на углу улиц Банковой и Институтской видно мужчину в гражданской одежде и темной шапке, который снимал на видео обстрелы митингующих. Тогда Беркут расстрелял 48 протестующих и ранил еще 80.

В Офисе генпрокурора заявили журналистам, что мужчину на фото идентифицировали и установили, что он работник СБУ. В правоохранительном органе отметили, что мужчину допросили как свидетеля, однако, по их данным, "полезной информации, которая представляла бы доказательный характер или интерес для следствия, из его показаний не получено".

Журналисты пообщались с бывшим руководителем Департамента расследований преступлений, совершенных во время Майдана, а сейчас военнослужащим Сергеем Горбатюком: он рассказал, что человек на видео – Илья Витюк, которого вызвали на допрос в 2019 году.

"Да, мы установили это лицо в 2019-м, тогда же и вызвали на допрос. Это Илья Витюк, в то время оперативный сотрудник СБУ. Видео, которое он снимал со стороны спецподразделения Беркут, он нам не предоставил. Сказал, что у него украли в спортзале телефон, а видео с Институтской он удалил еще до этого. Никого из тех, кто стрелял, он тоже не узнал", – отметил Горбатюк.

Горбатюк добавил журналистами, что личность Витюка долго не могли установить, а он сам к следователям не обращался.

4 апреля 2024 года журналист Слідство.Інфо Евгений Шульгат выяснил , что жена Витюка в декабре 2023 года приобрела квартиру в столичном жилом комплексе премиум-класса. В декларации чиновника указано, что за квартиру заплатили 12,8 млн грн.

, что жена Витюка в декабре 2023 года приобрела квартиру в столичном жилом комплексе премиум-класса. В декларации чиновника указано, что за квартиру заплатили 12,8 млн грн. В то же время рыночная цена такого жилья – более 20 млн грн, утверждает журналист.

В материале говорилось, что жена Витюка Юлия начала заниматься бизнесом вскоре после назначения мужа на эту должность. В СБУ заверили, что ее заработка хватает на приобретенную недвижимость.

1 апреля в супермаркете в Оболонском районе Киева, как утверждает агентство, к Шульгату подошли сотрудники Соломенского ТЦК и пытались вручить ему повестку.

9 апреля стало известно, что Витюка отправили на передовую на время проверки обстоятельств по расследованию журналистов Слідство.Інфо.