Глава кібербезпеки СБУ Вітюк знімав розстріли Беркутом мітингувальників на Майдані — Слідство.Інфо

У 2014 році під час розстрілу мітингувальників Беркут розстріляв 48 протестувальників та поранив ще 80

Ілля Вітюк (Фото: СБУ)

Начальник Департаменту кібербезпеки Служби безпеки України Ілля Вітюк знімав на відео, як спецпризначенці Беркуту під час Революції гідності у лютому 2014 року розстрілювали мітингувальників на вулиці Інститутській. Про це повідомив проєкт Слідство.Інфо.

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Журналісти зазначили, що на одному відео зі сторони Беркуту на розі вулиць Банкової та Інститутської видно чоловіка в цивільному одязі та темній шапці, який знімав на відео обстріли мітингувальників. Тоді Беркут розстріляв 48 протестувальників та поранив ще 80.

В Офісі генпрокурора заявили журналістам, що чоловіка на фото ідентифікували та встановили, що він працівник СБУ. В правоохоронному органі зауважили, що чоловіка допитали як свідка, проте, за їхніми даними, "корисної інформації, яка представляла б доказовий характер чи інтерес для слідства, з його показів не отримано".

Журналісти поспілкувалися із колишнім керівником Департаменту розслідувань злочинів, вчинених під час Майдану, а зараз військовослужбовцем Сергієм Горбатюком: він розповів, що чоловік на відео – Ілля Вітюк, якого викликали на допит у 2019 році.

"Так, ми встановили цю особу в 2019-му, тоді ж і викликали на допит. Це Ілля Вітюк, на той час оперативний співробітник СБУ. Відео, яке він знімав з боку спецпідрозділу Беркут, він нам не надав. Сказав, що в нього вкрали в спортзалі телефон, а відео з Інститутської він видалив ще до цього. Нікого з тих, хто стріляв, він теж не впізнав", — зазначив Горбатюк.

Горбатюк додав журналістами, що особу Вітюка довго не могли встановити, а він сам до слідчих не звертався.

4 квітня 2024 року журналіст Слідство.Інфо Євгеній Шульгат з'ясував, що дружина Вітюка у грудні 2023 року придбала квартиру в столичному житловому комплексі преміумкласу. У декларації посадовця зазначено, що за квартиру сплатили 12,8 млн грн.

Водночас ринкова ціна такого житла — понад 20 млн грн, стверджує журналіст.

У матеріалі йшлося, що дружина Вітюка Юлія почала займатися бізнесом невдовзі після призначення чоловіка на цю посаду. У СБУ запевнили, що її заробітку вистачає на придбану нерухомість.

1 квітня у супермаркеті в Оболонському районі Києва, як стверджує агентство, до Шульгата підійшли співробітники Солом’янського ТЦК та намагалися вручити йому повістку.

9 квітня стало відомо, що Вітюка відправили на передову на час перевірки обставин із розслідування журналістів Слідство.Інфо.

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