Голову кібербезпеки СБУ Вітюка відправили на фронт на час перевірки даних Слідство.Інфо
Очільника департаменту кібербезпеки Служби безпеки України Іллю Вітюка відправили на передову на час перевірки обставин із розслідування журналістів Слідство.Інфо. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на пресслужбу правоохоронного органу.
"На час проведення перевірки обставин, оприлюднених журналістами Слідство.Інфо, голова Служби Василь Малюк відсторонив керівника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки (ДКІБ) Вітюка від виконання посадових обов'язків", – йдеться у повідомленні.
За рішенням Малюка, на час проведення перевірок Вітюк проходитиме службу в бойовому підрозділі ДКІБ, який виконує оборонні завдання і знищує ворога та його техніку безпосередньо на фронті спільно з ЦСО "А".
"Наразі він відряджений до цього підрозділу і сьогодні виїхав у район виконання бойових завдань", – зазначили у пресслужбі СБУ.
- 4 квітня 2024 року журналіст Слідство. Інфо Євгеній Шульгат з'ясував, що дружина Вітюка у грудні 2023 року придбала квартиру в столичному житловому комплексі преміумкласу. У декларації посадовця зазначено, що за квартиру сплатили 12,8 млн грн.
- Водночас ринкова ціна такого житла — понад 20 млн грн, стверджує журналіст.
- У матеріалі йшлося, що дружина Вітюка Юлія почала займатися бізнесом невдовзі після призначення чоловіка на цю посаду. У СБУ запевнили, що її заробітку вистачає на придбану нерухомість.
- 1 квітня у супермаркеті в Оболонському районі Києва, як стверджує агентство, до Шульгата підійшли співробітники Солом’янського ТЦК та намагалися вручити йому повістку.
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