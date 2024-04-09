Голову кібербезпеки СБУ Вітюка відправили на фронт на час перевірки даних Слідство.Інфо

Наразі він відряджений до Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки

Ілля Вітюк (Фото: СБУ)

Очільника департаменту кібербезпеки Служби безпеки України Іллю Вітюка відправили на передову на час перевірки обставин із розслідування журналістів Слідство.Інфо. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на пресслужбу правоохоронного органу.

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"На час проведення перевірки обставин, оприлюднених журналістами Слідство.Інфо, голова Служби Василь Малюк відсторонив керівника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки (ДКІБ) Вітюка від виконання посадових обов'язків", – йдеться у повідомленні.

За рішенням Малюка, на час проведення перевірок Вітюк проходитиме службу в бойовому підрозділі ДКІБ, який виконує оборонні завдання і знищує ворога та його техніку безпосередньо на фронті спільно з ЦСО "А".

"Наразі він відряджений до цього підрозділу і сьогодні виїхав у район виконання бойових завдань", – зазначили у пресслужбі СБУ.

4 квітня 2024 року журналіст Слідство. Інфо Євгеній Шульгат з'ясував, що дружина Вітюка у грудні 2023 року придбала квартиру в столичному житловому комплексі преміумкласу. У декларації посадовця зазначено, що за квартиру сплатили 12,8 млн грн.

Водночас ринкова ціна такого житла — понад 20 млн грн, стверджує журналіст.

У матеріалі йшлося, що дружина Вітюка Юлія почала займатися бізнесом невдовзі після призначення чоловіка на цю посаду. У СБУ запевнили, що її заробітку вистачає на придбану нерухомість.

1 квітня у супермаркеті в Оболонському районі Києва, як стверджує агентство, до Шульгата підійшли співробітники Солом’янського ТЦК та намагалися вручити йому повістку.

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