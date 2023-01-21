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Глава комитета Бундестага: Германия должна дать добро на поставку танков другими странами

Цей матеріал також доступний українською
21.01.2023, 13:18
Глава комитета Бундестага: Германия должна дать добро на поставку танков другими странами - Фото
Мари-Агнес Штрак-Циммерман (фото - ЕРА)

Германия должна хотя бы разрешить другим странам поставлять Украине танки Leopard 2 немецкого производства. Об этом заявила ZDF глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман (член СвДПГ, младшего партнера правящей коалиции).

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По ее словам, Германия на Рамштайне потерпела неудачу, не согласовав поставки Leopard.

"Сигнал был бы правильным, если бы мы дали партнерам зеленый свет. Не все должны (давать эти танки. – Ред.), а те, у кого есть Leopard 2 и кто готов поставить их Украине. Это был бы первый шаг", – сказала она.

Она также считает катастрофой коммуникацию правительства Олафа Шольца.

"Он должен объяснить это (отсутствие решения по танкам. – Ред.) нам, прежде всего он должен объяснить это людям в других странах и в первую очередь украинцам",  – сказала Штрак-Циммерман

По ее словам, в Европе есть почти 3000 танков Leopard 2. Даже если поставить часть из них – то это будет настоящим сигналом.

  • 20 января на Рамштайне не согласовали поставки Украине немецких танков Leopard 2, хотя их хочет поставить, например, Польша. Но на встрече договорились, что украинские военные могут начинать учения на них.  

Читайте также: Ударный кулак для Залужного, но пока без танков Leopard. Как прошел Рашмтайн-8

Марко Сировой
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бундестаг танки Leopard Мари-Агнес Штрак-Циммерман
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