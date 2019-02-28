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28.02.2019, 16:17

Глава КСУ заверяет, что суд не выполнял ничьих "заказов"

Глава КСУ заверяет, что суд не выполнял ничьих "заказов" - Фото
Станислав Шевчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Конституционный суд не подстраивается под политическую конъюнктуру, сказал Станислав Шевчук

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Глава КСУ Станислав Шевчук заявил, что суд, принимая решение по статье Уголовного кодекса 368-2 о наказании за незаконное обогащение, "не подстраивался под политическую конъюнктуру, не выполнял заказов". Об этом Шевчук написал в своем Facebook.

"Конституционный суд не подстраивается под политическую конъюнктуру, не выполняет заказов, а осуществляет свою важнейшую конституционную функцию сохранения и защиты конституционного порядка в стране", - написал глава КСУ.

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Также он заверил, что "суд не будет поддаваться какому-либо давлению ни в этом вопросе, ни в каких-то других, будет демонстрировать независимость и компетентность".

Ранее Шевчук сообщил, что статья Уголовного кодекса 368-2 о наказании за незаконное обогащение была признана неконституционной, поскольку она нарушает статью 62 Конституции Украины и презумпцию невиновности.

26 февраля Конституционный суд признал неконституционной ст. 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение. 

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Теги: коррупция, Станислав Шевчук, конституция, ксу, обогащение
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