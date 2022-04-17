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Глава Луганской области – жителям: Выезжайте! Это может быть последний шанс вас спасти

Цей матеріал також доступний українською
17.04.2022, 23:05
Глава Луганской области – жителям: Выезжайте! Это может быть последний шанс вас спасти - Фото
Сергей Гайдай (Фото: пресс-служба президента)

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай увещевает жителей фронтовой зоны, где разворачивается битва за Донбасс, временно выехать в более безопасное место. Чем меньше останется гражданских на линии фронта, тем быстрее Силы обороны расправятся с российскими оккупантами, пишет он в Facebook.

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Руководитель области возмущается ответами некоторых местных жителей в духе "пересидим" – причем во дворе в Лисичанске, куда недавно прилетела российская "Точка-У".

"Что пересидим? Ковровую бомбардировку? Дети смогут справиться психологически с тем, что смогут увидеть? Это упрямство? Это безответственность? Вы готовы добровольно погибнуть? Никакого разборчивого ответа не услышал", – посетовал он.

Гайдай прогнозирует, что следующая неделя "может быть тяжелой".

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"Может быть последней, когда у нас еще есть шанс вас спасти. Наступление [россиян]. Как это случится? Наверное, по-фашистски традиционно утром, когда вы откроете глаза в бомбоубежище от ужасного грохота", – написал он.

По его словам, украинцам следует знать, что "ВСУ готовы встретить россиян, причем так, что "гости" быстро захотят побежать домой".

"Украинская "гостеприимность" не знает границ, – со смайликом добавил он. – Как быстро справятся с роснашествием наши защитники, зависит и от вас. Остаться живыми – единственное, что от вас требуется".

  • За прошлые сутки ВСУ уничтожили в зоне ООС два вертолета оккупантов и много другой техники, отразив 12 атак.
  • Оккупанты насильно мобилизуют на войну против Украины мужчин из Изюма.

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Евгений Пилипенко
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война Донбасс луганская область эвакуация Сергей Гайдай
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