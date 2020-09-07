Глава Луганской ОГА уточнил свое заявление о восстановлении экономических связей с ОРДЛО

Сергей Гайдай говорит, что его слова о необходимости восстановления экономических отношений с оккупированным Донбассом вырвали из контекста

Глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай в интервью Укринформу откорректировал свое заявление о необходимости восстановлении экономических связей с временно оккупированными территориями Донбасса, уточнив, что пока идет война с Россией, такое восстановление невозможно.

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Вчера, по информации Новостей Донбасса, Гайдай сказал журналистам в Северодонецке, что прекращение экономических связей с оккупированными территориями - это "политические спекуляции".

"Я за то, чтобы восстановить экономические связи. Мы от этого получим сплошную выгоду", — сказал он.

Сегодня Гайдай говорит, что его слова вырвали из контекста.

"Никакого экономического сотрудничества с оккупированными территориями не может быть, пока существует, например, запрет тушить пожар самолетами. Пока мы получаем вот такие справки... Вот я каждое утро получаю их - и сегодня, к сожалению, мы уже имеем одного погибшего военного, которого застрелил снайпер российско-оккупационных войск", - сказал глава ОГА.

Судя по его словам, Гайдай считает необходимым восстановить экономические связи с ОРДЛО в будущем.

"Поэтому в концепции реинтеграции Донбасса в Украине это (восстановление экономического сотрудничества, - ред.) будет действительно полезным. Но только когда мы сделаем определенные шаги в плане дипломатическом; получим определенные гарантии. То есть речь не идет о том, что все надо делать здесь и сейчас. Ведь, конечно: пока убивают наших военных, пока идет почти открытая война Российской Федерации против Украины, это - невозможно. Вообще", - сказал Гайдай.

В Офисе президента LIGA.net сказали, что глава ОП "комментировать это сегодня не будет".

Нардеп от Слуги народа, замглавы комитета по вопросам деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Руслан Горбенко считает заявление Гайдая "его личными фантазиями".

Президент Владимир Зеленский заявлял в 2019 году, что не исключает отмены "экономической блокады" оккупированного Донбасса при условии возвращения незаконно "национализированных" украинских предприятий

Вадим Ребрина

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