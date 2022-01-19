Глава МИД Австралии об угрозе атаки РФ: Мы поддерживаем Украину, наших близких партнеров

Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн выразила поддержку США, ЕС и НАТО в сдерживании России от эскалации напряженности вокруг границ Украины. Об этом глава внешнеполитического ведомства сообщила в Twitter.

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"Подтвердила постоянную поддержку Австралией суверенитета и территориальной целостности Украины. Австралия поддерживает наших близких партнеров, включая США, ЕС и НАТО, в сдерживании России от эскалации напряженности", – говорится в сообщении.

Как сообщила пресс-служба МИД Украины, во время телефонного разговора Пейн и Дмитрия Кулебы главы дипломатий "обсудили воплощение комплексного пакета сдерживания России от дальнейшей агрессии против Украины".

В МИД уточнили, что речь идет о политическом, экономическом компонентах и о сфере безопасности – обсудили киберзащиту, двустороннюю торговлю и инвестиции.

Ожидается, что Пейн в этом году посетит Украину.

18 января 2022 года президент Зеленский на встрече с сенаторами США заявил, что нужны превентивные санкции против России.

Советник главы ОП в комментарии LIGA.net сказал, что Зеленский не просит администрацию президента США Байдена ввести дополнительные санкции против РФ до ее возможного нового вторжения в Украину.

сказал, что Зеленский не просит администрацию президента США Байдена ввести дополнительные санкции против РФ до ее возможного нового вторжения в Украину. 15 декабря в Брюсселе Зеленский заявил, что санкции нужно вводить на упреждение.

Александр Матвиенко

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