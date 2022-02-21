Глава МИД Эстонии: Никаких уступок России из-за ее давления на Украину не будет
Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс исключила какие бы то ни было уступки со стороны Евросоюза и НАТО под угрозой применения силы Россией. Она сказала об этом в интервью Koyodo.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Ситуацию, которая сложилась в Европе, министр охарактеризовала как "самый большой кризис со времен Второй мировой войны на фоне кипящей напряженности из-за возможного российского вторжения в Украину".
"Я абсолютно убеждена, что мы не должны идти ни на какие уступки (России – Ред.) с точки зрения архитектуры европейской безопасности", – сказала Лийметс.
По ее утверждению, государства-члены ЕС и НАТО, включая Эстонию, хорошо подготовлены к возможному сценарию вторжения. Она также считает, что запланированные на случай российского вторжения в Украину санкции достаточно серьезны, чтобы сдерживать агрессию Кремля. "Они (Россия - Ред.) знают о последствиях", – заметила Лийметс.
При этом министр высказала надежду на деэскалацию через продолжение дипломатических усилий.
- Эстония передала ВСУ мобильный полевой госпиталь.
- В конце января 2022 года посол Эстонии заявил, что их посольство в Украине эвакуировать не будут, так как "запугивать – это и есть цель Москвы".
- 11 февраля сообщалось, что Эстония предоставит Украине гуманитарную помощь на сумму 351 700 євро.
- 18 февраля Эстония передала Украине противотанковые ракеты Javelin.
Комментарии