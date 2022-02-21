Глава МИД Эстонии: Никаких уступок России из-за ее давления на Украину не будет

Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс исключила какие бы то ни было уступки со стороны Евросоюза и НАТО под угрозой применения силы Россией. Она сказала об этом в интервью Koyodo.

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Ситуацию, которая сложилась в Европе, министр охарактеризовала как "самый большой кризис со времен Второй мировой войны на фоне кипящей напряженности из-за возможного российского вторжения в Украину".

"Я абсолютно убеждена, что мы не должны идти ни на какие уступки (России – Ред.) с точки зрения архитектуры европейской безопасности", – сказала Лийметс.

По ее утверждению, государства-члены ЕС и НАТО, включая Эстонию, хорошо подготовлены к возможному сценарию вторжения. Она также считает, что запланированные на случай российского вторжения в Украину санкции достаточно серьезны, чтобы сдерживать агрессию Кремля. "Они (Россия - Ред.) знают о последствиях", – заметила Лийметс.

При этом министр высказала надежду на деэскалацию через продолжение дипломатических усилий.

Сергей Бережной

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