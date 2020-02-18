Эстония: РФ нарушила мир. Атаку на Донбассе вынесем на Совбез ООН

Урмас Рейнсалу (Фото - ЕРА)

Из-за сегодняшнего обострения в районе Золотого Луганской области Эстония в Совете Безопасности ООН поднимет вопрос о серьезном нарушении Россией минских соглашений. Об этом заявил в Twitter министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

По его словам, Эстония "самым решительным образом осуждаем циничные попытки поддерживаемых Россией сил разрушить нынешний хрупкий статус-кво вблизи Золотого".

"Сегодня в Совете Безопасности ООН Эстония поднимет вопрос об очередном очень серьезном нарушении Россией минских соглашений и обещаний, данных ею в Париже", - отметил Рейнсалу.

Утром, 18 февраля 2020-го, российские гибридные войска атаковали позиции украинских подразделений у поселков Новотошковское, Орехово, Крымское, хутор Вильный в Луганской области. Первым об этом сообщил журналист, спустя час - штаб ООС.

Итог боя, по данным штаба: один военный погиб, четверо получили легкие ранения. У противника - по предварительным данным, четыре уничтоженных боевика и пятеро тяжело раненых.

Президент Зеленский заявил, что из-за таких провокаций "курс на прекращение войны не изменится".

Читайте также: Бой на Донбассе. Боевики выпустили более 164 мин и применили танк