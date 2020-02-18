Эстония: РФ нарушила мир. Атаку на Донбассе вынесем на Совбез ООН

Из-за сегодняшнего обострения в районе Золотого Луганской области Эстония в Совете Безопасности ООН поднимет вопрос о серьезном нарушении Россией минских соглашений. Об этом заявил в Twitter министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.
По его словам, Эстония "самым решительным образом осуждаем циничные попытки поддерживаемых Россией сил разрушить нынешний хрупкий статус-кво вблизи Золотого".
"Сегодня в Совете Безопасности ООН Эстония поднимет вопрос об очередном очень серьезном нарушении Россией минских соглашений и обещаний, данных ею в Париже", - отметил Рейнсалу.
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