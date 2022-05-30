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Глава МИД Франции посетила Бучу. Она приехала в Украину через 10 дней после назначения

Цей матеріал також доступний українською
30.05.2022, 12:58
Глава МИД Франции посетила Бучу. Она приехала в Украину через 10 дней после назначения - Фото
Катрин Колонна (Фото: MinColonna / Twitter)

Новая глава Министерства иностранных дел Франции Катрин Колонна приехала в Украину спустя десять дней после назначения. Вместе с главой Киевской обладминистрации Алексеем Кулебой в понедельник она посетила Бучу, где российские оккупанты убили по меньшей мере 412 мирных лиц.

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"Буча – символ преступлений российской армии против человечности. Спасибо за солидарность и всестороннюю поддержку нашим иностранным партнерам", — написал Кулеба в Twitter после приезда Колонны.

Глава МИД Франции посетила Бучу. Она приехала в Украину через 10 дней после назначения

Катрин Колонна 20 мая стала министром иностранных дел Франции, сменив на этом посту Жан-Ива Ле Дриана, возглавлявшего французскую дипломатию последние пять лет.

Колонна ранее была послом Франции в Великобритании, а наиболее известна как пресс-секретарь Елисейского дворца времен президентства Жака Ширака в 1994-2005 годах. Также работала министром-делегатом по делам Европы в правительстве Доминика де Вильпена в 2005-2007 годах.

Андрей Водяный
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