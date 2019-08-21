Глава МИД Германии летит к Лаврову: что будут обсуждать

Хайко Маас в Донбассе (фото - facebook.com/zhebrivsky)

Берлин призывает Россию к конструктивным усилиям с целью урегулирования конфликта на востоке Украины. Соответствующее заявление министр иностранных дел Германии Хайко Маас сделал сегодня перед вылетом в Москву, где у него запланированы переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщает Deutsche Welle.

"В вопросе перемирия, разведения войск и в реализации минских соглашений наконец снова появилась надежда на свет в конце тоннеля. Теперь все стороны должны продемонстрировать готовность к диалогу и действиям, иначе в этом конфликте продолжат гибнуть люди", - сказал Маас.

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Накануне встречи с Лавровым Хайко Маас подчеркнул, что у Берлина и Москвы сейчас "во многих областях - принципиально разные взгляды". "Мы должны говорить об этом, поскольку только с вовлечением Москвы будут достигнуты результаты по важным международным темам. Для этого необходимы прямой разговор и открытый диалог", - утверждает министр.

В качестве возможных тем переговоров с главой российского МИД Маас назвал ситуацию в Донбассе, обстановку в Сирии, проблему безопасности в Персидском заливе и перспективы международного контроля за вооружениями.

инские соглашения остаются дорожной картой для поиска политического решения по Донбассу. 12 февраля 2019 года Маас заявил , что м

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