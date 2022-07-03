Глава МИД Италии о войне: Все попытки посредничества провалились из-за Путина

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, комментируя войну России против Украины, сказал, что не считает, что дипломатия потерпела неудачу, однако все попытки Италии быть посредником в конфликте провалились из-за российского диктатора Владимира Путина. Об этом он сказал в интервью Corriere della Sera.

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Главу МИД Италии спросили о том, потерпела ли дипломатия неудачу и какие у Италии отношения с РФ на самом деле.



"Дипломатия в действии, но все попытки посредничества провалились из-за Путина. Зеленский неоднократно демонстрировал признаки открытости, которые Путин всегда отвергал. С Москвой канал остается открытым через наше посольство, которое никогда не переставало работать", – сказал министр.

Он считает, что войну можно завершить дипломатическим путем, но перемирие может быть достигнуто только в том случае, если российская армия прекратит бомбить мирное население Украины.

19 июня глава МИД Италии обвинил свою собственную партию Движение пяти звезд (M5S) в саботаже поддержки Украины.

21 июня он заявил, что покидает свою партию, чтобы сформировать новую парламентскую группу, поддерживающую правительство премьер-министра Марио Драги, ради помощи Украине в войне против России. В Украине это назвали "сильным поступком".

Оксана Житнюк

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