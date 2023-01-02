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Глава МИД Китая сказал Блинкену, что Пекин хочет улучшить отношения КНР и США

Цей матеріал також доступний українською
02.01.2023, 13:16
Глава МИД Китая сказал Блинкену, что Пекин хочет улучшить отношения КНР и США - Фото
Цинь Ган (Фото: Global Times)

Новый министр иностранных дел Китая Цинь Ган сказал государственному секретарю США Энтони Блинкену, что Пекин хочет улучшить отношения с США. Об этом сообщило издание Global Times, которое контролирует Компартия КНР.

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Во время переговоров Цинь сказал Блинкену, что надеется на поддержание тесных рабочих отношений с ним, чтобы помочь улучшить китайско-американские отношения.

Стороны также обменялись новогодними поздравлениями по телефон.

Кроме этого, китайцы пишут, что дипломаты вспомнили "многочисленные обстоятельные и конструктивные встречи".

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Дмитро Гриниченко
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Китай США Энтони Блинкен Цинь Ган
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