Глава МИД Китая сказал Блинкену, что Пекин хочет улучшить отношения КНР и США

Новый министр иностранных дел Китая Цинь Ган сказал государственному секретарю США Энтони Блинкену, что Пекин хочет улучшить отношения с США. Об этом сообщило издание Global Times, которое контролирует Компартия КНР.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Во время переговоров Цинь сказал Блинкену, что надеется на поддержание тесных рабочих отношений с ним, чтобы помочь улучшить китайско-американские отношения.

Стороны также обменялись новогодними поздравлениями по телефон.

Кроме этого, китайцы пишут, что дипломаты вспомнили "многочисленные обстоятельные и конструктивные встречи".

Читайте также: Си Цзиньпин сказал Медведеву, что КНР "продвигает мир и переговоры" и хочет работать с РФ

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.