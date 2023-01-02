Глава МИД Китая сказал Блинкену, что Пекин хочет улучшить отношения КНР и США
02.01.2023, 13:16
Цинь Ган (Фото: Global Times)
Новый министр иностранных дел Китая Цинь Ган сказал государственному секретарю США Энтони Блинкену, что Пекин хочет улучшить отношения с США. Об этом сообщило издание Global Times, которое контролирует Компартия КНР.
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Во время переговоров Цинь сказал Блинкену, что надеется на поддержание тесных рабочих отношений с ним, чтобы помочь улучшить китайско-американские отношения.
Стороны также обменялись новогодними поздравлениями по телефон.
Кроме этого, китайцы пишут, что дипломаты вспомнили "многочисленные обстоятельные и конструктивные встречи".
- Глава КНР Си Цзиньпин провел переговоры в режиме видеосвязи с российским диктатором Владимиром Путиным, где снова заявил о "конструктивной" позиции Пекина "за мир".
- Президент США Джо Байден и Си Цзиньпин 14 ноября обсудили войну России против Украины, а также согласились с недопустимостьюприменения ядерного оружия.
- Вероятность войны НАТО и России очень высока, также возможен конфликт между Китаем и США, заявил заместитель министра обороны Польши Марцин Очепа.
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