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Глава МИД Латвии о лишении лицензии Дождя: У нас свобода слова, но надо соблюдать законы

Цей матеріал також доступний українською
09.12.2022, 12:56
Глава МИД Латвии о лишении лицензии Дождя: У нас свобода слова, но надо соблюдать законы - Фото
Эдгарс Ринкевичс (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что страна предоставит дипломатам иностранных государств подробные разъяснения, почему российский "оппозиционный" телеканал Дождь был лишен лицензии на вещание. Об этом сообщает портал Baltijas Balss.

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По его словам, иностранные дипломаты получат объяснение о фактических и юридических обстоятельствах, связанных с аннулированием лицензии Дождя.

Он отметил, что посольства Латвии за границей также разъясняют партнерам причину решения.

Дипломат заявил, что страна является демократической и открытой, а общество понимает важность свободы слова и СМИ. 

"Это подтверждается обширными дискуссиями в латвийском обществе, но в то же время все обязаны соблюдать законы Латвии", — сказал Ринкевичс.

СПРАВКА. Причина, которая привела к решению аннулировать лицензию, – скандал от 1 декабря. Ведущий Алексей Коростелев призвал россиян писать им о нарушениях во время мобилизации на войну против Украины и рассказал, что канал помогает в обеспечении оккупантам: "Мы надеемся, что многим военнослужащим мы смогли помочь, например, с оснащением и просто элементарными удобствами на фронте". Руководство канала уволило его и пыталось доказать, что слова ведущего якобы неправильно поняли. Уволенный не раскаивается.

Читайте мнение: Ничего не стоит ваш либерализм, господа российские либералы. Вы просто умеренные фашисты 

Дмитро Гриниченко
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война Латвия эдгарс ринкевичс телеканал Дождь
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