Глава МИД Латвии о лишении лицензии Дождя: У нас свобода слова, но надо соблюдать законы
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что страна предоставит дипломатам иностранных государств подробные разъяснения, почему российский "оппозиционный" телеканал Дождь был лишен лицензии на вещание. Об этом сообщает портал Baltijas Balss.
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По его словам, иностранные дипломаты получат объяснение о фактических и юридических обстоятельствах, связанных с аннулированием лицензии Дождя.
Он отметил, что посольства Латвии за границей также разъясняют партнерам причину решения.
Дипломат заявил, что страна является демократической и открытой, а общество понимает важность свободы слова и СМИ.
"Это подтверждается обширными дискуссиями в латвийском обществе, но в то же время все обязаны соблюдать законы Латвии", — сказал Ринкевичс.
- Решение об аннулировании лицензии было принято утром 6 декабря из-за "угрозы национальной безопасности и общественному порядку".
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