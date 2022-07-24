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Глава МИД Латвии призвал Запад дать Украине больше HIMARS "вместо пустых разговоров"

Цей матеріал також доступний українською
24.07.2022, 16:25
Глава МИД Латвии призвал Запад дать Украине больше HIMARS
Эдгарс Ринкевичс (фото - ЕРА)

Латвийский министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс в своем Twitter призвал Запад продолжать оказывать военную поддержку Украине, в том числе путем передачи большего количества американских дальнобойных ракетных установок залпового огня HIMARS.

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Глава МИД Латвии отметил, что прошло уже пять месяцев с тех пор, как Россия напала на Украину.

"Пока Украина продолжает сражаться, мы должны продолжать поддерживать ее. Вместо пустых разговоров нужно больше HIMARS и других современных систем вооружения, чтобы остановить войну", – заявил Ринкевичс.

Он дополнил твит хештегом #StandUpForUkraine.

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Оксана Житнюк
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