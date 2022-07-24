Глава МИД Латвии призвал Запад дать Украине больше HIMARS "вместо пустых разговоров"

Латвийский министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс в своем Twitter призвал Запад продолжать оказывать военную поддержку Украине, в том числе путем передачи большего количества американских дальнобойных ракетных установок залпового огня HIMARS.

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Глава МИД Латвии отметил, что прошло уже пять месяцев с тех пор, как Россия напала на Украину.

"Пока Украина продолжает сражаться, мы должны продолжать поддерживать ее. Вместо пустых разговоров нужно больше HIMARS и других современных систем вооружения, чтобы остановить войну", – заявил Ринкевичс.

Он дополнил твит хештегом #StandUpForUkraine.

22 июля США объявили о дополнительном пакете помощи для Украины, который будет включать в себя четыре РСЗО HIMARS в придачу к 16, о поставках которых сообщалось ранее.

По словам главы Минобороны Украины Алексея Резникова, для обороны ВСУ нужно как минимум 50 установок HIMARS и M270, а для наступления — 100.

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Оксана Житнюк

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