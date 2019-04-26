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26.04.2019, 09:18

Климкин объяснил, почему уволен посол Украины в Молдове

Климкин объяснил, почему уволен посол Украины в Молдове - Фото
Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Иван Гнатишин оставил должность "в связи с личными обстоятельствами и возрастом", сказал глава МИД

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Ивана Гнатишина отозвали с должности посла Украины в Молдове по его собственному желанию. Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.

"Это было его решение, учитывая личные обстоятельства и возраст. Я очень уважаю и ценю Ивана Николаевича (Гнатишина - ред.) и благодарен ему за профессиональную работу", - написал глава МИД в своем Facebook.

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Климкин отметил, что его часто спрашивали, почему уволен посол.

Вчера, 25 апреля, президент Петр Порошенко уволил Ивана Гнатишина с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Молдове.

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Теги: увольнение, павел климкин, посол, Молдова, Иван Гнатишин
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