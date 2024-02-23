Глава МИД Польши: Если США не помогут ВСУ, часть стран задумается над ядерным оружием

Радослав Сикорский (Фото: МИД Польши)

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил в интервью Bloomberg, что если американский Конгресс не одобрит помощь Украине, последствия ощутит весь мир. В частности, по его мнению, часть стран будет рассматривать возможность разработки собственных программ ядерного оружия.

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"Если дополнительная помощь не будет оказана, а союзники США будут разочарованы и поймут, что Соединенные Штаты могут быть не в состоянии помочь, даже если главнокомандующий хочет вам помочь, это будет иметь глубокие последствия для всех американских альянсов по всему миру. <...> Некоторые страны начнут страховать себя, а другие будут рассматривать возможность разработки своих программ ядерного оружия", – сказал он.

Кроме того, Сикорский заявил, что страны-члены Евросоюза, вероятно, смогут выполнить обещание по поводу миллиона артиллерийских снарядов, которые они планировали передать Украине до марта 2024 года.

По словам главы польской дипломатии, союзники уже смогли собрать около 850 000 снарядов.

16 февраля стало известно, что 10 членов Палаты представителей США разработали компромиссный законопроект по внешней помощи, предусматривающий $47,7 млрд для Украины.

19 февраля американский армейский чиновник сообщил, что финансирование Украины в Конгрессе США имеет неопределенное будущее, армия США была вынуждена оплачивать счета в поддержку военных усилий Украины против России в течение последних нескольких месяцев.

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