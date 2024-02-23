Глава МЗС Польщі: Якщо США не допоможуть ЗСУ, частина країн задумається над ядерною зброєю

Радослав Сікорський (Фото: МЗС Польщі)

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив в інтерв'ю Bloomberg, що якщо американський Конгрес не схвалить допомогу Україні, наслідки відчує весь світ. Зокрема, на його думку, частина країн розглядатимуть можливість розробки власних програм ядерної зброї.

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"Якщо додаткова допомога не буде надана, а союзники США будуть розчаровані і зрозуміють, що Сполучені Штати можуть бути не в змозі допомогти, навіть якщо головнокомандувач хоче вам допомогти, це матиме глибокі наслідки для всіх американських альянсів у всьому світі <...> Деякі країни почнуть страхувати себе, а інші розглядатимуть можливість розробки власних програм ядерної зброї", – сказав він.

Крім того, Сікорський заявив, що країни-члени Євросоюзу, ймовірно, зможуть виконати обіцянку щодо мільйона артилерійських снарядів, які вони планували передати Україні до березня 2024 року.

За словами глави польської дипломатії, союзники вже змогли зібрати близько 850 000 снарядів.

16 лютого стало відомо, що 10 членів Палати представників США розробили компромісний законопроєкт щодо зовнішньої допомоги, який передбачає $47,7 млрд для України.

19 лютого американський армійський високопосадовець повідомив, що фінансування України в Конгресі США має невизначене майбутнє, армія США була змушена оплачувати рахунки на підтримку військових зусиль України проти Росії протягом останніх кількох місяців.

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