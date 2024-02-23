Україна використовує версію ATACMS, поки чекає на повноцінні ракети – Білий дім

Джон Кірбі наголосив, що США не можуть навіть передати боєприпаси Україні через те, що Конгрес досі не ухвалив рішення про допомогу

Джон Кірбі (Фото: ЕРА/Samuel Corum)

США не забули про передання наступних партій далекобійних ракет ATACMS Україні, питання стоїть на порядку денному. Про це на брифінгу заявив радник Білого дому з питань комунікацій у сфері національної безпеки Джон Кірбі, передає Голос Америки.

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Він зауважив, що вже США надали Україні інші системи, подібні до ATACMS, які вона ефективно використала на полі бою.

"Ми надали версію ATACAMS. Як відомо, Україні були надані APAMs, і вона їх використала з користю. Ми ніколи не знімали ATACAMS з порядку денного. Вони все ще є невіддільною частиною дискусій, які ми ведемо з Україною", – сказав Кірбі.

Водночас він наголосив, що США не можуть передати Україні навіть боєприпаси, оскільки Конгрес досі не ухвалив рішення у той час, коли "українці вичерпують свої кулі та артилерійські снаряди, та коли їм доводиться приймати важкі рішення на полі бою, щоб просто утриматися на ключових теренах".

"Подумайте, з чим стикається Україна. Росія отримує зброю та боєприпаси з Ірану та Північної Кореї. Тим часом Палата представників Конгресу США залишає Україну напризволяще. Не сумнівайтеся ні на мить, що Володимир Путін не використовує все це", – зазначив Кірбі.

14 лютого 2024 року американський президент Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.

16 лютого стало відомо, що 10 членів Палати представників США розробили компромісний законопроєкт щодо зовнішньої допомоги, який передбачає $47,7 млрд для України.

19 лютого американський армійський високопосадовець повідомив, що фінансування України в Конгресі США має невизначене майбутнє, армія США була змушена оплачувати рахунки на підтримку військових зусиль України проти Росії протягом останніх кількох місяців.

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