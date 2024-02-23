Украина использует версию ATACMS, пока ждет полноценные ракеты – Белый дом

Джон Кирби подчеркнул, что США не могут даже передать боеприпасы Украине из-за того, что Конгресс до сих пор не принял решение о помощи

Джон Кирби (Фото: ЕРА/Samuel Corum)

США не забыли о передаче следующих партий дальнобойных ракет ATACMS Украине, вопрос стоит на повестке дня. Об этом на брифинге заявил советник Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере национальной безопасности Джон Кирби, передает Голос Америки.

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Он отметил, что уже США предоставили Украине другие системы, подобные ATACMS, которые она эффективно использовала на поле боя.

"Мы предоставили версию ATACAMS. Как известно, Украине были предоставлены APAMs, и она их использовала с пользой. Мы никогда не снимали ATACAMS с повестки дня. Они все еще являются неотъемлемой частью дискуссий, которые мы ведем с Украиной", – сказал Кирби.

В то же время он подчеркнул, что США не могут передать Украине даже боеприпасы, поскольку Конгресс до сих пор не принял решение в то время, когда "украинцы исчерпывают свои пули и артиллерийские снаряды, и когда им приходится принимать тяжелые решения на поле боя, чтобы просто удержаться на ключевых территориях".

"Подумайте, с чем сталкивается Украина. Россия получает оружие и боеприпасы из Ирана и Северной Кореи. Тем временем Палата представителей Конгресса США покидает Украину на произвол судьбы. Не сомневайтесь ни на мгновение, что Владимир Путин не использует все это", – отметил Кирби.

14 февраля 2024 г. американский президент Байден призвал спикера Палаты представителей Джонсона немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

16 февраля стало известно, что 10 членов Палаты представителей США разработали компромиссный законопроект по внешней помощи, предусматривающий $47,7 млрд для Украины.

19 февраля американский армейский чиновник сообщил, что финансирование Украины в Конгрессе США имеет неопределенное будущее, армия США была вынуждена оплачивать счета в поддержку военных усилий Украины против России в течение последних нескольких месяцев.

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