Украина использует версию ATACMS, пока ждет полноценные ракеты – Белый дом
США не забыли о передаче следующих партий дальнобойных ракет ATACMS Украине, вопрос стоит на повестке дня. Об этом на брифинге заявил советник Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере национальной безопасности Джон Кирби, передает Голос Америки.
Он отметил, что уже США предоставили Украине другие системы, подобные ATACMS, которые она эффективно использовала на поле боя.
"Мы предоставили версию ATACAMS. Как известно, Украине были предоставлены APAMs, и она их использовала с пользой. Мы никогда не снимали ATACAMS с повестки дня. Они все еще являются неотъемлемой частью дискуссий, которые мы ведем с Украиной", – сказал Кирби.
В то же время он подчеркнул, что США не могут передать Украине даже боеприпасы, поскольку Конгресс до сих пор не принял решение в то время, когда "украинцы исчерпывают свои пули и артиллерийские снаряды, и когда им приходится принимать тяжелые решения на поле боя, чтобы просто удержаться на ключевых территориях".
"Подумайте, с чем сталкивается Украина. Россия получает оружие и боеприпасы из Ирана и Северной Кореи. Тем временем Палата представителей Конгресса США покидает Украину на произвол судьбы. Не сомневайтесь ни на мгновение, что Владимир Путин не использует все это", – отметил Кирби.
- 14 февраля 2024 г. американский президент Байден призвал спикера Палаты представителей Джонсона немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.
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