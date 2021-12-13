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Глава МИД Швеции обещает РФ "сильную реакцию" в случае дальнейшей агрессии против Украины

Цей матеріал також доступний українською
13.12.2021, 12:58
Глава МИД Швеции обещает РФ
Анн Линде (фото - ЕРА)

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде предупредила Россию о "сильной реакции" в случае дальнейшей агрессии против Украины. Об этом она написала в своем Twitter.

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Линде заявила о единстве Совета Евросоюза по иностранным делам в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Необходима деэскалация России. Дальнейшая агрессия будет встречена сильной реакцией. Порядок европейской безопасности необходимо сохранить", – написала глава МИД Швеции.

Глава МИД Швеции обещает РФ "сильную реакцию" в случае дальнейшей агрессии против Украины

Сегодня в Брюсселе проходит заседание Совета ЕС по иностранным делам. На нем уже утвердили санкции против ЧВК Вагнера: в список попали восемь человек и три компании, связанных с деятельностью "вагнеровцев".

  • 10 декабря президент Владимир Зеленский сказал, что, по словам президента США Джо Байдена, глава РФ Владимир Путин заверил США и весь мир, что "не собирается продолжать эскалацию" против Украины.
  • Послы G7 подготовили заявление, в котором предупредили Россию о масштабных последствиях в случае нападения на Украину.

Читайте также: Россия заплатит ужасную цену в случае вторжения в Украину – Байден

Оксана Житнюк
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