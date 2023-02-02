Глава МИД Венгрии обвинил посла США во "вмешательстве во внутренние дела", посол ответил

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил посла США в Будапеште в попытке "вмешательства во внутренние дела Венгрии" из-за его комментария о позиции правительства Виктора Орбана относительно войны России против Украины. Об этом сообщает Associated Press.

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Сийярто на пресс-конференции раскритиковал комментарий посла Дэвида Прессмана, который охарактеризовал подход Венгрии к войне России против Украины как "политику, одобренную Путиным".

"Совершенно не имеет значения, что он или любой другой посол думают о внутриполитических процессах в Венгрии, потому что это не имеет к нему никакого отношения. Не его дело вмешиваться во внутренние дела Венгрии", – сказал министр.

Сийярто считает, что у Прессмана "будут очень большие проблемы в эффективной работе по улучшению отношений" между Венгрией и США, если он будет критиковать политику правительства Орбана.

На обвинения со стороны Сийярто посол США ответил в Twitter.

"При всем уважении, мы не рассматриваем попытку России в одностороннем порядке перекроить границы Европы как просто как "внутриполитические процессы в Венгрии", – написал он.

В декабре 2022 года Орбан заявил, что Украина может воевать, пока США поддерживают ее.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что Орбан и российский диктатор Владимир Путин одинаково понимают законы истории.

27 января 2023 года МИД Украины вызвал посла Венгрии "для откровенного разговора" из-за пренебрежительного высказывания премьер-министра Орбана.

Сергій Бережний

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