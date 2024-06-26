Глава Минкульта считает мобилизацию деятелей культуры "не до конца грамотной и взвешенной"

Ростислав Карандеев (Фото: Укринформ)

Глава Министерства культуры и информационной политики Ростислав Карандеев считает политику о мобилизации представителей культуры "не совсем грамотной и взвешенной". Об этом он заявил на Всеукраинском форуме "Культура во время войны. Человеческий капитал", передает Интерфакс-Украина.

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"К сожалению, мы теряем не только там, где нет стен и выехали люди. Мы теряем, и будем об этом говорить, в результате не до конца грамотной и взвешенной на сегодняшний день политики о мобилизации представителей украинской культуры", – сказал он.

Хотя по всей стране деятелей культуры мобилизовано не более 10%, "неравномерность и несправедливость внимания в конкретных случаях приводит к тому, что отдельные учреждения культуры вынуждены прекращать свою деятельность, поскольку нет людей, которые обеспечивают их работу", добавил он.

Глава Минкульта отметил, что за май сфера культуры Украины потеряла 18% работников, а 13% учреждений культуры в Украине прекратили свою деятельность с начала полномасштабной войны.

8 апреля 2024 года стало известно, что Министерство культуры решило забронировать от мобилизации деятелей культуры и медиа, в частности добавив в список предприятий, которые считаются критически важными для обеспечения жизнедеятельности населения во время мобилизации, "Передвижной цирк Украины".

9 апреля Карандеев назвал хейт вокруг темы бронирования работников сферы культуры и медиа неуважением к людям этой сферы и "примитивной оценкой их общественного значения".

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