Бронь актеров передвижных цирков. Минкульт назвал количество забронированных и их функцию

Ростислав Карандеев (Фото: Минкульт)

Сейчас коллективы государственных передвижных цирков выполняют важную функцию помощи сбалансирования трагической информации. Из 155 человек дирекций государственных передвижных цирковых коллективов только 14 забронированы от мобилизации, ведь это критическая часть "без которой этому предприятию нет смысла работать". Об этом LIGA.net рассказал глава Министерства культуры Ростислав Карандеев.

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Он отметил, что деятели культуры обязаны участвовать в мероприятиях восстановления ментального здоровья.

"Они выполняют сейчас важную функцию по заказу потребностей населения на относительно мирной территории и посетителями мероприятий, которые проводятся в учреждениях циркового искусства, есть дети, есть семьи военнослужащих, которые нуждаются сегодня во внимании и культурно-образовательной услуге, которая помогает им выжить в условиях войны, сбалансировать, к сожалению, ту трагическую информацию, которая идет со всех сторон", – пояснил Карандеев.

По его словам, это важная миссия для того количества людей, которое там работает, а это – 155 человек дирекций государственных передвижных цирковых коллективов, из них только 46 военнообязанных.

"Мы забронировали только 14, а восемь человек мобилизованы, поэтому осталось 32 незабронированных. Мы забронировали только критическую часть людей, без которых этому предприятию нет смысла работать", – акцентировал он.

Министр добавил, что деятели коллективов работают, в частности, в отдаленных местах, куда не доезжают большие коллективы, а это: деоккупированные территории, прифронтовые и "сложные" места, а также госпитали, где аудиторией являются украинские военнослужащие.

8 апреля стало известно, что Министерство культуры решило забронировать от мобилизации деятелей культуры и медиа, в частности добавив в список предприятий, которые считаются критически важными для обеспечения жизнедеятельности населения во время мобилизации, "Передвижной цирк Украины".

9 апреля Карандеев назвал хейт вокруг темы бронирования работников сферы культуры и медиа неуважением к людям этой сферы и "примитивной оценкой их общественного значения".

хейт вокруг темы бронирования работников сферы культуры и медиа неуважением к людям этой сферы и "примитивной оценкой их общественного значения". Глава Минкульта Карандеев рассказал, что предприятия и организации, которые хотят забронировать своих работников от мобилизации, подают соответствующие заявки Министерству культуры, оно перенаправляет их в Генеральный штаб ВСУ, а окончательный вывод объявляет Министерство экономики.