Глава Мінкульту вважає мобілізацію діячів культури "не до кінця грамотною та виваженою"

Ростислав Карандєєв (Фото: Укрінформ)

Глава Міністерства культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв вважає політику щодо мобілізації представників культури "не зовсім грамотною та виваженою". Про це він заявив на Всеукраїнському форумі "Культура під час війни. Людський капітал", передає Інтерфакс-Україна.

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"На жаль, ми втрачаємо не тільки там, де немає стін і виїхали люди. Ми втрачаємо, і будемо про це говорити, внаслідок не до кінця грамотної та виваженої на сьогодні політики щодо мобілізації представників української культури", – сказав він.

Хоча по всій країні діячів культури мобілізовано не більше 10%, "нерівномірність і несправедливість уваги в конкретних випадках призводить до того, що окремі установи культури змушені припиняти свою діяльність, оскільки немає тих людей, які забезпечують їх роботу", додав він.

Глава Мінкульту наголосив, що за травень сфера культури України втратила 18% працівників, а 13% закладів культури в Україні припинили свою діяльність від початку повномасштабної війни.

8 квітня 2024 року стало відомо, що Міністерство культури вирішило забронювати від мобілізації діячів культури та медіа, зокрема додавши до списку підприємств, які вважаються критично важливими для забезпечення життєдіяльності населення під час мобілізації, "Пересувний цирк України".

9 квітня Карандєєв назвав хейт навколо теми бронювання працівників сфери культури та медіа неповагою до людей цієї сфери та "примітивною оцінкою їхнього суспільного значення".

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