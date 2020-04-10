Глава МВД Аваков - Бибикову из ГБР: Идите к черту к своему Януковичу

Арсен Аваков (Фото: пресс-служба Кабмина)

Глава МВД Арсен Аваков назвал подозрение в убийстве, предъявленное Государственным бюро расследований бывшему депутату Татьяне Черновол, "неадекватным и постыдным" и призвал первого замглавы ГБР подать в отставку. Об этом Аваков написал в Facebook.

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По его информации, именно первый замглавы ГБР Александр Бибиков, которого называют адвокатом Виктора Януковича, хотя он отрицает, что когда-либо представлял его интересы, "инспирировал" это дело.

"Адвокат Януковича, господин Бибиков. Вы наплевали на конфликт интересов, как руководитель ГБР и инспирировали дело против Татьяны Чорновол - личного врага Януковича. Дела нет, есть только ваша жажда мести. Это недопустимо!" - написал Аваков.

Он отметил, что Черновол участвовала в протестах на Майдане, помогала как волонтер на Донбассе, а ее муж погиб на фронте. "Неподсудных в стране нет - и быть не должно. Все и герои, и прокуроры должны отвечать на предъявленные обвинения. Но то, что происходит в отношении Тани – неадекватно и постыдно", - написал глава МВД.

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Он отметил, что сам был на Майдане, и предложил замглавы ГБР Бибикову "прийти" к нему.

"Господин Бибиков, я был тоже на Майдане 18 февраля 2014 – я такой же как Таня – приходите ко мне, жду. Попробуйте. А лучше пойдите к черту с госслужбы, или к Януковичу обратно. Не мешайте президенту отстраивать страну. И так не просто!" - резюмировал Аваков.

Сегодня после утреннего обыска Черновол сообщили о подозрении в причинении смерти, совершенном по предварительному сговору группой лиц, которое к тому же было опасным для жизни других людей ( п.п. 5, 12, ч. 2 ст. 115.).

По версии следствия, 18 февраля 2014 года Черновол вместе с неустановленным мужчиной якобы забросила бутылку с горючей смесью в офис Партии регионов на Липской. В пожаре погиб Владимир Захаров 1948 года рождения.