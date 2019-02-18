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18.02.2019, 06:14

Глава ОБСЕ снова высказался о запрете наблюдателей от России

Глава ОБСЕ снова высказался о запрете наблюдателей от России - Фото
Мирослав Лайчак (фото - пресс-служба МИД Словакии)

В ОБСЕ опять сожалеют из-за недопуска в Украину наблюдателей из РФ на выборы президента

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В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе cнова выразили глубокое сожаление из-за решения Украины не допускать к наблюдению за президентскими выборами наблюдателей из России. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

"Я и по-прежнему убежден, что непредоставление аккредитации всем наблюдателям Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ не соответствует обязательствам в рамках ОБСЕ и потому не отвечает интересам ОБСЕ, Украины или ее народа", - отметил министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, который сейчас председательствует в ОБСЕ.

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По его словам, в ОБСЕ рассчитывают на "конструктивное сотрудничество" Киева с этой организацией.

Он также добавил, что намерен обсудить ситуацию в Украине с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на следующей неделе в Москве.

7 февраля 2019 года Рада запретила гражданам страны-агрессора РФ и их протеже быть наблюдателями за выборами в Украине в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ.

9 февраля Лайчак уже выражал "твердую поддержку" Украины и "глубокое сожаление" из-за запрета на украинских выборах международных наблюдателей от Росии и их протеже. 

В ответ первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что "когда-то ОБСЕ будет стыдно за двойные стандарты".

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Теги: Cергей Лавров, Россия, Украина, выборы-2019, Мирослав Лайчак, сожаление
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