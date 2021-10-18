UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Глава ПЦУ Епифаний – России: "Мать" – здесь, а вы даже не "мачеха"

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2021, 21:37
Глава ПЦУ Епифаний – России:
Скриншот с видео

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний рассказал в интервью DetectorUA о "первом киевском кремле" и исторических корнях, которые теряет Россия.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам главы ПЦУ, между колокольней Михайловского златоверхого собора и Софией Киевской есть "духовная ось украинского народа". "Еще называют, что это первый киевский кремль, который тоже Москва переняла. Но все отсюда, корни — здесь. И почему они так бунтуют сейчас? Потому что они теряют эти исторические корни. Тут был апостол Андрей Первозванный, тут было крещение Руси. Сейчас они называют это "единой купелью", но история тут, корни тут" – сказал Епифаний.

"Мы хотим быть независимыми, мы хотим быть хозяевами в своем доме. Мы не хотим, чтобы этот так называемый старший брат задушил нас в своих любящих объятиях. Давайте будем дружить, но на равных правах. Нет старшего, нет младшего. Есть, наоборот, "мать" – здесь, а вы — "дочь". Вы – не "мать", вы даже не "мачеха". Надо понимать. Вы все переняли, все забрали, все переписали, все сделали на свой лад. А сейчас, когда мы воссоздаем эту объективную историю, вы противодействуете, вы пытаетесь уничтожить нас как украинский народ. Вы уничтожали нас на протяжении последнего столетия. Голодомором не уничтожили. Делали все, чтобы стереть нашу украинскую идентичность, но это не получилось..." – сказал Епифаний.

  • ПЦУ была создана на объединительном соборе в Софии Киевской 15 декабря 2018 года. 
  • 5 января 2019 года в Константинополе вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии для ПЦУ, а 6 января рукописную версию документа официально вручили предстоятель ПЦУ митрополиту Епифанию.
  • РПЦ пыталась всячески препятствовать этому.
  • 21 августа 2021-го вселенский патриарх Варфоломей заявил, что УПЦ МП, которая считает ПЦУ неканонической, не знает, что такое автокефалия и каноническая практика.

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
религия рпц епифаний пцу
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 