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Глава РПЦ намекнул, что заявление Онуфрия об "отделении" от Москвы – вынужденное лицемерие

Цей матеріал також доступний українською
29.05.2022, 16:02
Глава РПЦ намекнул, что заявление Онуфрия об
Владимир Путин и патриарх РПЦ Кирилл (фото – пресс-служба Кремля)

Патриарх РПЦ Кирилл в сегодняшнем "первосвятительском слове" после воскресной литургии в Храме Христа Спасителя в Москве заявил, что он "с пониманием" относится к недавнему постановлению Собора УПЦ Московского патриархата о его "полной самостоятельности и независимости".

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Кирилл сказал, что предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий и епископат УПЦ должны вести себя "максимально мудро", чтобы не вызвать осложнений "в жизни верующего народа Украины".

"Мы ко всему этому с пониманием относимся, но мы молимся и о том, чтобы никакие временные, внешние средостения никогда не разрушили духовное единство нашего народа", – цитируют Кирилла российские пропагандистские медиа.

В апреле ряд священников УПЦ МП потребовали отдать под церковный трибунал  патриарха Кирилла из-за его позиции относительно войны в Украине и приверженности "русскому миру". 

  • 27 мая Собор УПЦ МП принял постановление, в котором выразил несогласие с позицией главы РПЦ Кирилла относительно войны против Украины. Также собор утвердил дополнения и изменения в устав об управлении УПЦ МП, которые "свидетельствуют о полной самостоятельности и независимости Украинской православной церкви".
  • Митрополит Нежинский и Прилуцкий УПЦ МП Климент (Вечеря) сказал в комментарии LIGA.net, что УПЦ МП "независима и самостоятельна в своем устройстве" с 1990 года, а принятые на соборе изменения в устав предусматривают непоминание председателя РПЦ Кирилла и "неподчинение любым решениям РПЦ в отношении УПЦ".
  • Заместитель председателя Управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря считает, что УПЦ все равно остается в юрисдикции Московского патриархата.

Читайте также: Самоликвидация Кирилла. Как Московский патриархат проиграл войну в Украине

Сергей Бережной
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патриарх кирилл русская православная церковь УПЦ Московского патриархата
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