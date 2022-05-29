Глава РПЦ намекнул, что заявление Онуфрия об "отделении" от Москвы – вынужденное лицемерие

Патриарх РПЦ Кирилл в сегодняшнем "первосвятительском слове" после воскресной литургии в Храме Христа Спасителя в Москве заявил, что он "с пониманием" относится к недавнему постановлению Собора УПЦ Московского патриархата о его "полной самостоятельности и независимости".

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Кирилл сказал, что предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий и епископат УПЦ должны вести себя "максимально мудро", чтобы не вызвать осложнений "в жизни верующего народа Украины".

"Мы ко всему этому с пониманием относимся, но мы молимся и о том, чтобы никакие временные, внешние средостения никогда не разрушили духовное единство нашего народа", – цитируют Кирилла российские пропагандистские медиа.

В апреле ряд священников УПЦ МП потребовали отдать под церковный трибунал патриарха Кирилла из-за его позиции относительно войны в Украине и приверженности "русскому миру".

27 мая Собор УПЦ МП принял постановление, в котором выразил несогласие с позицией главы РПЦ Кирилла относительно войны против Украины. Также собор утвердил дополнения и изменения в устав об управлении УПЦ МП, которые "свидетельствуют о полной самостоятельности и независимости Украинской православной церкви".

Митрополит Нежинский и Прилуцкий УПЦ МП Климент (Вечеря) сказал в комментарии LIGA.net , что УПЦ МП "независима и самостоятельна в своем устройстве" с 1990 года, а принятые на соборе изменения в устав предусматривают непоминание председателя РПЦ Кирилла и "неподчинение любым решениям РПЦ в отношении УПЦ".

, что УПЦ МП "независима и самостоятельна в своем устройстве" с 1990 года, а принятые на соборе изменения в устав предусматривают непоминание председателя РПЦ Кирилла и "неподчинение любым решениям РПЦ в отношении УПЦ". Заместитель председателя Управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря считает, что УПЦ все равно остается в юрисдикции Московского патриархата.

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Сергей Бережной

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