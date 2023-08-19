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Глава СБУ назвал офицера, который больше всех сделал для второго подрыва Крымского моста

Цей матеріал також доступний українською
19.08.2023, 10:22
Глава СБУ назвал офицера, который больше всех сделал для второго подрыва Крымского моста - Фото
Крымский мост (Фото: Maxar Technologies)

В организации второй атаки на Крымский мост в июле 2023 года большую роль сыграл офицер с позывным "Хантер". Об этом глава Службы безопасности Василий Малюк рассказал в интервью NV.

Малюк отметил, что во время организации второй атаки на Крымский мост в июле 2023 года офицер на позывной "Хантер" приложил много усилий для создания морских дронов, которые и взорвали один из символов путинского режима.

Количество взрывчатки на дронах довели до 850 кг в тротиловом эквиваленте.

Качественно новый образец надводного дрона удалось получить, благодаря модернизации системы управления.

По словам главы СБУ, дистанционно управляемые надводные дроны-камикадзе сделаны из уникального материала, незаметного для вражеских РЛС. Их конструкция предусматривала три вида управления и самоуничтожения при необходимости.

"Это было непередаваемое чувство. Когда произошел взрыв, мы очень громко кричали, потому что напряжение внутри было огромным", – рассказал Малюк, который лично разрабатывал и контролировал проведение этой спецоперации.

Он подчеркнул, что Крымский мост – это законная цель для Украины и что Женевские конвенции, регламентирующие правила ведения войн, не содержат запрета на атаку такого рода объектов.

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Наталья Медведева
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