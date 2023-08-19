Глава СБУ назвав офіцера, який найбільше зробив для другого підриву Кримського мосту

В організації другої атаки на Кримський міст у липні 2023 року велику роль відіграв офіцер з позивним "Хантер". Про це глава Служби безпеки Василь Малюк розповів в інтерв'ю NV.

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Малюк зазначив, що під час організації другої атаки на Кримський міст у липні 2023 року офіцер з позивним "Хантер" доклав багато зусиль для створення морських дронів, які й підірвали один з символів путінського режиму.

Кількість вибухівки на дронах довели до 850 кг у тротиловому еквіваленті.

Якісно новий зразок надводного дрона вдалося отримати завдяки модернізації системи управління.

За словами голови СБУ, дистанційно керовані надводні дрони-камікадзе виготовлені з унікального матеріалу, непомітного для ворожих РЛС. Їх конструкція передбачала три види управління та самознищення за потреби.

"Це було непередаване відчуття. Коли стався вибух, ми дуже голосно кричали, тому що напруга всередині була величезною", – розповів Малюк, який особисто розробляв та контролював проведення цієї спецоперації.

Він наголосив, що Кримський міст – це законна ціль для України й що Женевські конвенції, які регламентують правила ведення воєн, не містять заборони на атаку таких об'єктів.

17 липня 2023 року Кримський міст було пошкоджено вдруге з початку повномасштабного вторгнення Росії до України.

СБУ показала унікальне відео удару по Керченському мосту експериментальним дроном.

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