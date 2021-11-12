Глава Совета судей: Расследование Слідство.інфо на руку Вовку – представлен там всесильным

Глава Совета судей Богдан Монич отрицает "вклад" главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка в отставку своего предшественника Олега Ткачука – вопрос смены руководства якобы назрел сам собой, но такая версия, по его мнению, "на руку" Вовку. Об этом Монич заявил LIGA.net, комментируя свежее расследование Слідство.інфо.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Журналисты утверждают, что в 2019-м глава Вовк и члены команды президента Владимира Зеленского добились отставки Ткачука. Сперва Вовк якобы хотел, чтобы должность занял замглавы Совета судей Вадим Бутенко, с которым они обсуждали "захват власти", но потом было решено найти "компромиссную кандидатуру".

По словам Монича, в Совете судей представлены судьи всех регионов и юрисдикций, поэтому исключает возможность влияния одного лица. При этом он заявил, что подобные расследования играют на руку Вовку – "производят впечатление, что он действительно может решить все", но "это не так, и точка".

Монич утверждает, что вопрос переизбрания главы Совета судей возник летом 2019-го, так как большинство не устраивал "стиль руководства". По его словам, это касалось как Ткачука, так и его зама Бутенко. Именно они, утверждает Монич, виноваты в том, что Совет судей был "раздроблен на несколько лагерей", из-за чего и назрел вопрос смены руководства.

По словам Монича, Ткачук настроил против себя большую часть членов Совета судей, а у Бутенко оставалась значительная поддержка, которую он получил благодаря личным и профессиональным качествам, "а не благодаря Вовку".

Возглавив Совет судей, Монич оставил Бутенко заместителем "исключительно для того, чтобы не дробить Совет", но от принятия любых решений он уже был отстранен. Также Монич отрицает влияние Бутенко на него, так как их отношения сложно назвать дружескими.

При этом глава Совета судей не исключает, что Бутенко мог обсуждать какие-либо вопросы с Вовком, но ему об этом неизвестно.

Ткачук тоже прокомментировал расследование журналистов – в Facebook он заявил, что "все тайное становится явным", и "грустно, стыдно, больно, когда видишь среди судей тех, после общения с которыми хочется вымыть руки и никому не говорить, что ты тоже судья".

Монич сказал, что полностью согласен с постом Ткачука, "за исключением того, что он должен касаться и его самого".

7 июля 2020 года НАБУ сообщило о вручении подозрений Вовку и ряду его коллег из ОАСК. По версии следствия, они создали преступную группу для захвата госвласти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей и Высшим советом правосудия. НАБУ опубликовало записи телефонных разговоров из материалов дела. Вовк неоднократно отрицал заявления следствия.

Журналисты Слідство.інфо опубликовали расследование, которое якобы подтверждает, что в 2019 году Вовк и члены команды президента Владимира Зеленского добились отставки главы Совета судей Олега Ткачука.

Читайте также: Павел Вовк и тайная комната. Как устроена "империя зла" ОАСК: почти детектив

Оксана Житнюк , Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.