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16.04.2019, 16:07

Глава ЦИК: Законы о выборах устарели, не отвечают реальности

Глава ЦИК: Законы о выборах устарели, не отвечают реальности - Фото
Татьяна Слипачук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Слипачук назвала две главные проблемы, которые мешают эффективной работе Центральной избирательной комиссии

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Украинский закон о выборах президента – очень старый и его нормы в целом не отвечают тому, что сегодня происходит. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук, передает Укринформ.

Нормы закона, уточняет она, не дают возможности реагировать на некоторые вещи. Последний раз изменения в него вносились в 2014-м, накануне внеочередных президентских выборов.

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Точно так же, по ее словам, устарел и закон о выборах народных депутатов.

Глава ЦИК указала на еще одну проблему при работе комиссии – процедура для закупок через тендер, предусмотренная законом. По ее словам, процедура через систему Prozorro полностью не подходит в таком виде для избирательного процесса, учитывая сроки, быстротечность избирательного процесса и привлечение большого количества граждан к работе в окружных избирательных комиссиях, которые не имеют ни малейшего понимания процедур публичных закупок.

Слипачук предполагает, что этот вопрос должен быть решен накануне парламентских выборов, поскольку тогда нагрузка будет еще больше, что повысит риски срыва публичных закупок, а это – "недопустимо".

15 апреля в ЦИК сообщили, сколько бюллетеней передали украинцам за границу для голосования во втором туре президентских выборов.

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Теги: выборы, цик, татьяна слипачук
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