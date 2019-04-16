Глава ЦИК: Законы о выборах устарели, не отвечают реальности

Татьяна Слипачук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Украинский закон о выборах президента – очень старый и его нормы в целом не отвечают тому, что сегодня происходит. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук, передает Укринформ.

Нормы закона, уточняет она, не дают возможности реагировать на некоторые вещи. Последний раз изменения в него вносились в 2014-м, накануне внеочередных президентских выборов.

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Точно так же, по ее словам, устарел и закон о выборах народных депутатов.

Глава ЦИК указала на еще одну проблему при работе комиссии – процедура для закупок через тендер, предусмотренная законом. По ее словам, процедура через систему Prozorro полностью не подходит в таком виде для избирательного процесса, учитывая сроки, быстротечность избирательного процесса и привлечение большого количества граждан к работе в окружных избирательных комиссиях, которые не имеют ни малейшего понимания процедур публичных закупок.

Слипачук предполагает, что этот вопрос должен быть решен накануне парламентских выборов, поскольку тогда нагрузка будет еще больше, что повысит риски срыва публичных закупок, а это – "недопустимо".

15 апреля в ЦИК сообщили, сколько бюллетеней передали украинцам за границу для голосования во втором туре президентских выборов.