Главное управление разведки запускает портал "Война и санкции"
Главное управление разведки Министерства обороны запускает новый ресурс – портал "Война и санкции". Там будут собирать полную информацию о спонсорах и соучастниках российской агрессии против цивилизованного мира. Об этом LIGA.net сообщила пресс-служба ГУР.
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По случаю Международного дня защиты детей ГУР обнародовало на портале данные о людях, причастных к депортации украинских детей. Список будет регулярно дополняться, отметили в ведомстве.
Кроме того, на портале размещена информация о тысячах иностранных компонентов, идентифицированных в оружии России, Ирана и Северной Кореи.
Вскоре там будут обнародованы данные о кораблях и самолетах, которые перевозят вооружение, украденную украинскую продукцию и причастны к обходу санкций, а также информация о коллекциях искусства подсанкционных российских олигархов, иностранном технологическом оборудовании, на котором агрессор производит оружие и многое другое, рассказали в военной разведке.
- 22 марта Национальное агентство по предотвращению коррупции заявило, что прекращает вести реестр международных "спонсоров войны".
- Информацию из раздела "Международные спонсоры войны" на портале "Война и санкции" НАПК передало Межведомственной рабочей группе по реализации государственной санкционной политики.