Главное управление разведки запускает портал "Война и санкции"

ГУР отметило, что на портале обнародованы данные о людях, причастных к депортации украинских детей

Иллюстративное фото: Офис президента

Главное управление разведки Министерства обороны запускает новый ресурс – портал "Война и санкции". Там будут собирать полную информацию о спонсорах и соучастниках российской агрессии против цивилизованного мира. Об этом LIGA.net сообщила пресс-служба ГУР.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

По случаю Международного дня защиты детей ГУР обнародовало на портале данные о людях, причастных к депортации украинских детей. Список будет регулярно дополняться, отметили в ведомстве.

Кроме того, на портале размещена информация о тысячах иностранных компонентов, идентифицированных в оружии России, Ирана и Северной Кореи.

Вскоре там будут обнародованы данные о кораблях и самолетах, которые перевозят вооружение, украденную украинскую продукцию и причастны к обходу санкций, а также информация о коллекциях искусства подсанкционных российских олигархов, иностранном технологическом оборудовании, на котором агрессор производит оружие и многое другое, рассказали в военной разведке.