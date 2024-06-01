Головне управління розвідки запускає портал "Війна і санкції"

ГУР зазначило, що на порталі оприлюднені дані про людей, причетних до депортації українських дітей

Ілюстративне фото: Офіс президента

Головне управління розвідки Міністерства оборони запускає новий ресурс – портал "Війна і санкції". Там збиратимуть повну інформацію про спонсорів та співучасників російської агресії проти цивілізованого світу. Про це LIGA.net повідомила пресслужба ГУР.

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З нагоди Міжнародного дня захисту дітей ГУР оприлюднило на порталі дані про людей, причетних до депортації українських дітей. Перелік буде регулярно доповнюватися, зазначили у відомстві.

Крім того, на порталі розміщена інформація про тисячі іноземних компонентів, ідентифікованих у зброї Росії, Ірану та Північної Кореї.

Невдовзі там будуть оприлюднені дані про кораблі та літаки, які перевозять озброєння, викрадену українську продукцію та причетні до обходу санкцій, а також інформація про колекції мистецтва підсанкційних російських олігархів, іноземне технологічне обладнання, на якому агресор виробляє зброю та багато іншого, розповіли у воєнній розвідці.