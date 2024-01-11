"Главного дипломата" Приднестровья вызвали повесткой в СБУ для вручения подозрения

Гражданин Украины Виталий Игнатьев должен до 17 января явиться в СБУ, иначе у спецслужбы появится основание для объявления "главы МИД ПМР" в розыск

Виталий Игнатьев (Фото - Wikipedia)

Так называемый "министр иностранных дел" временно оккупированного Россией Приднестровья Виталий Игнатьев получил повестку от Службы безопасности Украины. Он обязан явиться в СБУ для получения подозрения, сообщает NewsMaker.md.

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Гражданин Украины Игнатьев, которого в России считают "главой МИД" временно оккупированного РФ региона Молдовы, вызван в СБУ для "получения письменного уведомления о подозрении в совершенных преступлениях".

Согласно повестке, Игнатьев должен до 17 января явиться в Винницкое отделение СБУ. В случае его неявки у спецслужбы появится основание для объявления Игнатьева в розыск.

СБУ подозревает Игнатьева в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и публичные призывы к изменению ее границ. Он также подозревается в коллаборационистской деятельности.

Как отмечает NewsMaker, в 2014 году Игнатьев заявил швейцарской телерадиокомпании Rundschau, что оккупацией Крыма "Россия в очередной раз подтвердила свой высокий статус и авторитет как державы". Он неоднократно публично высказывался за официальное присоединение оккупированного Приднестровья к России. После начала полномасштабного вторжения России в Украину он избегал высказываться о развязанной Россией войне, однако не осудил ее.

Издание считает, что для властей Молдовы будет затруднительно экстрадировать Игнатьева в Украину, так как на него сейчас распространяется иммунитет как на официального переговорщика от Тирасполя "по вопросу урегулирования приднестровского конфликта".

СПРАВКА Молдова утратила контроль над Приднестровьем после вооруженного конфликта в 1992 году, возникшего якобы "из-за опасений" пророссийской части населения, что Молдова войдет в состав Румынии. В 2006 году "ПМР" провела никем не признанный "референдум" о вступлении в РФ, но Москва не взяла сепаратистский регион в свой состав. В апреле 2014 года "ПМР" вновь призвала РФ признать "республику" независимым государством: Москва отмолчалась. Российские войска находятся там как "миротворцы", фактически – как оккупанты.



В декларации ОБСЕ 1999 года приветствовалось "обязательство РФ завершить вывод российских сил с территории Молдовы к концу 2002 года", в мае 2017 года Конституционный суд Молдовы признал незаконным их пребывание в "ПМР". В июне 2018 года Генассамблея ООН одобрила резолюцию о выводе войск РФ из Приднестровья. Молдова утратила контроль над Приднестровьем после вооруженного конфликта в 1992 году, возникшего якобы "из-за опасений" пророссийской части населения, что Молдова войдет в состав Румынии. В 2006 году "ПМР" провела никем не признанный "референдум" о вступлении в РФ, но Москва не взяла сепаратистский регион в свой состав. В апреле 2014 года "ПМР" вновь призвала РФ признать "республику" независимым государством: Москва отмолчалась. Российские войска находятся там как "миротворцы", фактически – как оккупанты.В декларации ОБСЕ 1999 года приветствовалось "обязательство РФ завершить вывод российских сил с территории Молдовы к концу 2002 года", в мае 2017 года Конституционный суд Молдовы признал незаконным их пребывание в "ПМР". В июне 2018 года Генассамблея ООН одобрила резолюцию о выводе войск РФ из Приднестровья.