"Головного дипломата" Придністров'я викликали повісткою до СБУ для вручення підозри

Громадянин України Віталій Ігнатьєв має до 17 січня з'явитися до СБУ, інакше у спецслужби з'явиться підстава для оголошення "глави МЗС ПМР" у розшук

Віталій Ігнатьєв (Фото - Wikipedia)

Так званий "міністр закордонних справ" тимчасово окупованого Росією Придністров'я Віталій Ігнатьєв отримав повістку від Служби безпеки України. Він зобов'язаний з'явитися до СБУ для отримання підозри, повідомляє NewsMaker.md.

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Громадянина України Ігнатьєва, якого в Росії вважають "главою МЗС" тимчасово окупованого РФ регіону Молдови, викликано в СБУ для "отримання письмового повідомлення про підозру у скоєних злочинах".

Відповідно до порядку денного, Ігнатьєв має до 17 січня з'явитися до Вінницького відділення СБУ. У разі неявки у спецслужби з'явиться підстава для оголошення Ігнатьєва в розшук.

СБУ підозрює Ігнатьєва у зазіханні на територіальну цілісність та недоторканність України та публічні заклики до зміни її кордонів. Його також підозрюють у колабораціоністській діяльності.

Як зазначає NewsMaker, у 2014 році Ігнатьєв заявив швейцарській телерадіокомпанії Rundschau, що окупацією Криму "Росія вкотре підтвердила свій високий статус та авторитет як держави". Він неодноразово публічно висловлювався за офіційне приєднання окупованого Придністров'я до Росії. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він уникав висловлюватися про розв'язану Росією війну, проте не засудив її.

Видання вважає, що для влади Молдови буде важко екстрадувати Ігнатьєва до України, оскільки на нього зараз поширюється імунітет як на офіційного перемовника від Тирасполя "з питання врегулювання придністровського конфлікту".

ДОВІДКА Молдова втратила контроль над Придністров'ям після збройного конфлікту 1992 року, який нібито виник "через побоювання" проросійської частини населення, що Молдова увійде до складу Румунії. У 2006 році "ПМР" провела ніким не визнаний "референдум" про вступ до РФ, але Москва не взяла сепаратистський регіон до свого складу. У квітні 2014 року "ПМР" знову закликала РФ визнати "республіку" незалежною державою: Москва відмовчалась. Російські війська перебувають там як "миротворці", фактично – як окупанти.



У декларації ОБСЄ 1999 року віталося "зобов'язання РФ завершити виведення російських сил із території Молдови до кінця 2002 року", у травні 2017 року Конституційний суд Молдови визнав незаконним їхнє перебування у "ПМР". У червні 2018 року Генасамблея ООН схвалила резолюцію про виведення військ РФ із Придністров'я. Молдова втратила контроль над Придністров'ям після збройного конфлікту 1992 року, який нібито виник "через побоювання" проросійської частини населення, що Молдова увійде до складу Румунії. У 2006 році "ПМР" провела ніким не визнаний "референдум" про вступ до РФ, але Москва не взяла сепаратистський регіон до свого складу. У квітні 2014 року "ПМР" знову закликала РФ визнати "республіку" незалежною державою: Москва відмовчалась. Російські війська перебувають там як "миротворці", фактично – як окупанти.У декларації ОБСЄ 1999 року віталося "зобов'язання РФ завершити виведення російських сил із території Молдови до кінця 2002 року", у травні 2017 року Конституційний суд Молдови визнав незаконним їхнє перебування у "ПМР". У червні 2018 року Генасамблея ООН схвалила резолюцію про виведення військ РФ із Придністров'я.