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11.03.2019, 16:01

Главный критик Евровидения рассказал, какую музыку слушает

Главный критик Евровидения рассказал, какую музыку слушает - Фото
Вячеслав Кириленко (фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По словам вице-премьера, в Украине множество достойных исполнителей

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Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко считает, что в Украине очень много достойных исполнителей и групп. Об этом он сообщил в интервью LIGA.net.

«Предпочтения у меня устоявшиеся в течение многих лет: ВВ, Океан Эльзы, Kozak System, Бумбокс, СКАЙ, Друга Ріка. С более новых - Антитіла, Один в каноэ и многие другие», - сказал он.

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По словам Кириленко, в Украине множество исполнителей надлежащего уровня, к которым нет вопросов со стороны общественности и которые могли бы поехать на Евровидение.

По итогам национального отбора право представлять Украину получила финалистка нацотбора MARUV (Анна Корсун). Сразу после победы певицы Кириленко заявил, что Украину не может представлять участник, гастролирующий на территории РФ. В итоге контракт с MARUV подписан не был, а  Украина отказалась от участия в конкурсе.

Транслировать Евровидение-2019 в Украине будут, но голосовать украинцы не смогут. Председатель правления НОТУ Зураб Аласания сказал, что, в случае победы России на конкурсе в этом году, Украина откажется от участия и в следующем. 

Интервью: Кириленко: отказ от Евровидения - ошибка. Есть другие артисты

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Теги: вячеслав кириленко
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