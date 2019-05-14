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14.05.2019, 11:10

В ЕС заявили о "позитивных сигналах" от команды Зеленского

В ЕС заявили о "позитивных сигналах" от команды Зеленского - Фото
Евросоюз (фото - depositphotos.com)

На встрече в Брюсселе, среди прочего, главы МИД стран ЕС обсудили прошедшие в Украине выборы президента

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Министры иностранных дел стран-членов ЕС обсудили выборы в Украине и заявили о поступлении положительных сигналах команды избранного президента Владимира Зеленского. Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС по итогам встречи на уровне глав МИД, которое состоялось 13 мая в Брюсселе.

"Они отметили позитивные сигналы от будущей администрации, в частности ее намерение продолжать и укреплять процесс реализации реформы, который, как они подчеркнули, по-прежнему является ключевым для обеспечения ощутимых преимуществ для украинского народа", - сказано в сообщении.

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Министры также выразили обеспокоенность по поводу российского указа об упрощении процедуры выдачи российских паспортов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины.

Также дипломаты "выразили обеспокоенность" указом президента РФ Владимира Путина об упрощении выдачи российских паспортов гражданам Украины, живущим в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Министры отметили, что поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.

13 мая главы МИД стран ЕС заявили, что не планируют вводить новые санкции против РФ из-за паспортов в Донбассе.

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Теги: Владимир Зеленский, паспорта РФ, владимир путин, евросоюз, совет ЕС, Восточное партнерство
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