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Главы МИД G7 запланировали экстренное совещание по Украине – Kyodo

Цей матеріал також доступний українською
16.02.2022, 09:19
Главы МИД G7 запланировали экстренное совещание по Украине – Kyodo - Фото
Флаги G7 (Фото - ЕРА)

Министры иностранных дел G7 запланировали экстренное совещание из-за ситуации с угрозой нового вторжения России в Украину. Об этом пишет японское агентство Kyodo со ссылкой на свои источники.

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По данным журналистов, совещании пройдет на фоне роста опасений о возможности нового российского вторжения в Украину.

Отмечается, что переговоры должны пройти на Мюнхенской конференции по безопасности, которая стартует в пятницу и продлится три дня.

СПРАВКА. В список стран G7 входят США, Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и Евросоюз.  

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Марк Сировой
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g7 главы мид вторжение войска россии
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