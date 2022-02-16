Главы МИД G7 запланировали экстренное совещание по Украине – Kyodo

Министры иностранных дел G7 запланировали экстренное совещание из-за ситуации с угрозой нового вторжения России в Украину. Об этом пишет японское агентство Kyodo со ссылкой на свои источники.

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По данным журналистов, совещании пройдет на фоне роста опасений о возможности нового российского вторжения в Украину.

Отмечается, что переговоры должны пройти на Мюнхенской конференции по безопасности, которая стартует в пятницу и продлится три дня.

СПРАВКА. В список стран G7 входят США, Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и Евросоюз.

В январе Запад отказал РФ на ее требование закрыть перед Украиной двери в НАТО.

Некоторые западные СМИ возможной датой атаки РФ на Украину назвали 16 февраля. В ночь на 16 февраля президент США Джо Байден выступил с заявлением: пригрозил РФ санкциями и сказал, что мир не забудет, если она снова вторгнется в Украину.

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Марк Сировой

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