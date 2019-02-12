Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
12.02.2019, 18:50

Гнап вернул деньги проекту Слідство.Інфо

Гнап вернул деньги проекту Слідство.Інфо - Фото
Дмитрий Гнап (фото - Facebook Гнапа)

Дмитрий Гнап перевел редакции Слідство.Інфо деньги, полученные в качестве премии

Реклама
Реклама

Кандидат в президенты Дмитрий Гнап перевел редакции Слідство.Інфо деньги, которые журналисты ранее получили в качестве премии. Об этом руководитель проекта Анна Бабинец сообщила у себя в Facebook.

"Вчера на счет Слідства.Інфо поступили 276 244 грн. От Дмитрия (примерный эквивалент тех 9100 евро, которые он обещал вернуть)", - уточнила Бабинец.

Реклама

По ее словам, чтобы деньги были потрачены максимально эффективно, редакция решила найти экспертную в этом вопросе организацию. "По многим советами, выбрали фонд Вернись живым, встретились с ними и договорились о партнерстве. После того, как деньги будут потрачены, мы вместе публично отчитаемся, на что именно они пошли", - заверила Бабинец.

Как сообщалось ранее, Гнап попал в скандал, связанный с деньгами. В 2015 году он обещал перечислить 15 000 евро, которые выиграла команда журналистов, украинской армии, но за четыре года перечислил только 2 000. Еще около 3 000 он потратил на нужды проекта Слідство.Інфо, остальное, около 9 000 евро, хранится на личном банковском счете Гнапа.

После этого партия Сила людей, которая выдвинула Гнапа кандидатом, официально обратилась к нему с призывом снять свою кандидатуру. Он отказался это делать.

Отправить:
Распечатать:
Теги: дмитрий гнап, Слідство.Інфо, выборы, сила людей
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 