Гнап вернул деньги проекту Слідство.Інфо

Дмитрий Гнап (фото - Facebook Гнапа)

Кандидат в президенты Дмитрий Гнап перевел редакции Слідство.Інфо деньги, которые журналисты ранее получили в качестве премии. Об этом руководитель проекта Анна Бабинец сообщила у себя в Facebook.

"Вчера на счет Слідства.Інфо поступили 276 244 грн. От Дмитрия (примерный эквивалент тех 9100 евро, которые он обещал вернуть)", - уточнила Бабинец.

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По ее словам, чтобы деньги были потрачены максимально эффективно, редакция решила найти экспертную в этом вопросе организацию. "По многим советами, выбрали фонд Вернись живым, встретились с ними и договорились о партнерстве. После того, как деньги будут потрачены, мы вместе публично отчитаемся, на что именно они пошли", - заверила Бабинец.

Как сообщалось ранее, Гнап попал в скандал, связанный с деньгами. В 2015 году он обещал перечислить 15 000 евро, которые выиграла команда журналистов, украинской армии, но за четыре года перечислил только 2 000. Еще около 3 000 он потратил на нужды проекта Слідство.Інфо, остальное, около 9 000 евро, хранится на личном банковском счете Гнапа.

После этого партия Сила людей, которая выдвинула Гнапа кандидатом, официально обратилась к нему с призывом снять свою кандидатуру. Он отказался это делать.