Годовщина штурма Капитолия. Байден призвал американцев не повторить события 2021 года

Джо Байден (Фото: ЕРА)

Президент США Джо Байден, срок полномочий которого подходит к концу, призвал американцев никогда больше не повторить события 6 января 2021 года. Об этом он написал в колонке для The Washington Post.

"6 января будет объявлено о начале заседания. Клерки, сотрудники и члены Конгресса соберутся, чтобы подтвердить результаты свободных и честных президентских выборов и обеспечить мирную передачу власти. Полиция Капитолия будет стоять на страже цитадели нашей демократии", – написал Байден.

Эта церемония, по словам Байдена, более двух веков была символом демократии США и утверждением воли избирателей. Он отметил, что вице-президент Камала Харрис также примет участие в процессе, чтобы утвердить победу республиканца Дональда Трампа.

Президент подчеркнул, что после событий 6 января 2021 года эту процедуру больше нельзя считать просто формальностью. Американцы должны гордиться тем, что их демократия выдержала этот удар, но не могут забывать уроки прошлого, отметил он.

Байден предостерег, что забвение истории ведет к ее повторению, и призвал не допустить извращения событий того дня. Он отметил, что новые выборы прошли мирно, и он официально пригласил Трампа в Белый дом утром 20 января, чтобы мирно передать власть с уважением к традициям.

"Но этот день мы не можем забыть. Это то, чем мы обязаны основателям нашей нации, тем, кто за нее сражался и за нее умер", – подытожил Байден.

6 января в США это дата, когда Конгресс официально утверждает результаты президентских выборов. Этот процесс известен как подсчет голосов коллегии избирателей.

6 января 2021 года, когда в Конгрессе США должны были официально сертифицировать итоги выборов президента, Трамп призвал своих сторонников прийти на митинг под Капитолий, чтобы остановить "воровство". Он лично присутствовал на акции, заявив, что люди должны "показать силу, поскольку страну нельзя вернуть слабостью".

В конце концов, протестующие прорвали заграждение правоохранителей и ворвались в Конгресс, сорвав заседание. Во время штурма погибли четыре протестующих и один полицейский.